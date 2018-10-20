الخبرة سلاح «بست سوليوشن» في كولفيلد كب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

باعتباره المدرب الأكثر خبرة على الإطلاق في سباقات الخيل بالساحة الأسترالية، فإن سعيد بن سرور يدرك أكثر من غالبية المدربين الآخرين ما هو مطلوب للفوز بكأس كولفيلد.

وحسب رأيه، فإن المهر «بست سوليوشن» الذي يصطف في السباق اليوم، في «قمة جاهزيته» ليمنح جودلفين انتصاراً ثانياً في سباق يعتبر على نطاق واسع سباق التكافؤ الأصعب في العالم على مسافة 2400 متر.

وكان سعيد بن سرور أحرز لقب كولفيلد كب لصالح جودلفين في عام 2008 مع الجواد «أول ذا غوود» - وهو مثل «بست سوليوشن»، وصل إلى أستراليا في أفضل مستوى في مسيرته المهنية.

سعيدبن سرور: المهر جاهز لخوض السباق ومستواه تطور كثيراً

ويدخل «بست سوليوشن» إلى سباق السبت من مواقع القمة، عقب فوزه بسباقين من الفئة الأولى في ألمانيا في مشاركتيه السابقتين، بالإضافة إلى سباق G2 في نيوماركت قبل ذلك.

وتذوّق مدربه طعم النجاح في أستراليا مؤخراً بفضل الفوز الساطع الذي سطره رفيق «بست سوليوشن» في الإسطبل المهر «بن بطل» بسباق ج1 كولفيلد ستيكس.

وقال سعيد بن سرور: أنا مسرور بحالة «بست سوليوشن» وبالكيفية التي استقر بها في محيطه الجديد.

مسافة 2,400 متر في كولفيلد كب تعتبر عنصراً إيجابياً بالنسبة له.

لقد كسب عدة سباقات من الفئة الأولى في ألمانيا، وفاز أيضاً بسباق ج2 برنسيس أوف ويلز ستيكس بمضمار جولاي كورس في نيوماركت.

لقد تطور مستواه كثيراً هذا العام، وأنا مسرور بالكيفية التي ينهي بها سباقاته. «إنه جاهز لخوض السباق».

وحسب شروط التكافؤ المضغوط بسباق كولفيلد كب، فإن «بست سوليوشن» سيحمل وزناً يبلغ 57 كجم.

وفي حين أن 15 من بين الـ 20 خيلاً المشاركة في كولفيلد كب، استهلت مسيرتها إما في أوروبا أو اليابان، فإن المشاركين المحليين «إيس هاي» و«يونغستار» ربما يشكلان مصدر الخطر الأكبر.

فاز «إيس هاي» بسباق ج1 سبرنغ شامبيون ستيكس في عمر الثالثة» ودلل على أنه بلغ ذلك المستوى عندما اندفع من الخلف للفوز بسباق ج2 هيل ستيكس على مسافة 2,000 متر في راندويك.

عرض مميز

عززت المهرة «يونغستار» من قدراتها خلال فصل الشتاء في بريسبين، وقدمت عروضاً مميزة لتربح سباق ج1 كوينزلاند أوكس قبل احتلالها المركز الثالث في مواجهة الأمهار بسباق ج1 كوينزلاند داربي.

الجواد الأقرب إلى «بست سوليوشن» من حيث الأوزان هو «كليفس أوف موهر»، الذي لفت الأنظار باحتلاله المركز الرابع في تجربته الأولى بالساحة الأسترالية، قبل سبعة أيام فقط من الكأس.