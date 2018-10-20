وصول منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد من جنوب أفريقيا

المصدر: متابعة - عصام السيد

أشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالمستويين الفني والبدني اللذين وصل إليهما أفراد بعثة منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد، خلال معسكرهم التدريبي في جنوب أفريقيا، استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد في العاصمة أبوظبي. وحث الريسي فرسان الإمارات على بذل مزيد من الجهد لتقديم الأفضل في البطولة، وقال: «نحن على ثقة كبيرة بإمكانيات وقدرات الفرسان في تقديم المستوى الأفضل، وقد قام الاتحاد بتهيئة الظروف المناسبة للمنتخب من أجل تحقيق نتيجة جيدة».

ويستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية البطولة خلال الفترة من 29 من الشهر الحالي إلى 2 من الشهر المقبل، بمشاركة 12 دولة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد قد وصلت مطار أبوظبي الدولي، فجر أمس الجمعة، عائدة من جنوب أفريقيا، بعد انتهاء معسكرها التدريبي الثاني، استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد.

وثمن أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد. وأشاد محمد الحضرمي مدير المنتخب بالمستوى الذي وصل له فرساننا بعد المعسكر التدريبي الثاني الذي أقيم بجنوب أفريقيا.

وقال مفتاح الحراصي إداري المنتخب بأن المعسكر التدريبي في جنوب أفريقيا كان ناجحا بكل المقاييس، وسيباشر منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد يوم غد ، برنامجه التدريبي المكثف داخل معسكر محلي ثان، حتى موعد البطولة.