سباق شامبيون ستيكس ينطلق اليوم

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار اسكوت بانجلترا عصر اليوم انطلاقة سباق شامبيون ستيكس، والذي يعد بمثابة ختام لموسم السباقات الانجليزية والأقوى لتحديد الأبطال في مختلف المسافات.

ويقام السباق الرئيسي في الشوط الخامس «شامبيون ستيكس»، والذي يدخل في نطاق بطولة بريطانيا للمسافات المتوسطة ومسافته ميل وربع الميل 2000 متر للفئة الأولى.

ويتنافس في الشوط 8 خيول وأبرز المرشحين «كراكسمان» المنحدر من نسل الفحل فرانكل ويقوده الفارس ديتوري ويشرف على تدريبه جون غوسدن، إلى جانب «كريستال أوشن» بقيادة الفارس وليم بيوك وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت و«مونارش جلين» لمالكه الأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدرب جون غوسدن.و«كابري» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

ويتطلع لانتزاع اللقب كل من: «فيربال ديكسترتي» بقيادة كيفن مانينغ وإشراف جون بولجر، «رودودندرون» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف ايدن أوبرين و«صبواي دانسر» بقيادة راديك كوبليك وإشراف زد. كوبليك.

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي والذي يدخل في نطاق بطولة بريطانيا للمسافات الطويلة لمسافة الميلين 3200 متر للفئة الثانية، في الرابعة و25 دقيقة عصراً بمشاركة 6 خيول قوية يتصدرها «ديزرت سكاي لاين» بقيادة الفارس الفرنسي جيرالد موس وإشراف ديفيد السوورث.

وأبرز المنافسين على اللقب «ستراديفاريوس» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، «توماس هوبسون» بقيادة اندريا اتزيني وإشراف المدرب مولينسي، و«فلاج أوف أونر» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين، و«سير ايريك» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف ايدين أوبرين.

ويسعى للفوز باللقب «سايبرس كريك» بقيادة وايني لوردان وإشراف ايدين أوبرين.

مشاركة «هاري انجيل» و«تسليط»

«هاري آنجيل» أمل جودلفين اليوم | البيان

يشهد الشوط الثاني للسرعة «بريتش شامبيونس سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «هاري آنجيل» لجودلفين الأعلى تصنيفاً «140»، وقد حقق الفوز 5 مرات من أصل 11 مشاركة ونال المركز الثاني 3 مرات من قبل، ويقوده الفارس آدام كيربي وإشراف المدرب كلايف كوكس، إلى جانب «تسليط» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف وليم هاجس، ويتطلع للفوز باللقب كل من: «ليماتو» بقيادة هاري بنتلي وإشراف هنري كاندي، وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته بمضمار نيوماركت يوم 12 الجاري، «ليبريا بريز» بقيادة روبرت ونستون وإشراف دين ايفوري، «براندو» بقيادة جيمس سبنسر وإشراف كيفن ريان، «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت، «ذا تن مان» بقيادة اوسين مورفي وإشراف جيمس فانشاو، «ساندس أوف ميل» بقيادة بول هاناغان وإشراف ريتشارد فاهي، «سير دانسيلوت» بقيادة جيرالد موس وإشراف ديفيد السوورث، «صن أوف ريست» بقيادة كريس هايس وإشراف جون ستاك، «ذاتن مان» بقيادة اويسن مورفي وإشراف جيمس فانشاو، «باشوس» بقيادة وليم بيوك وإشراف بريان ميهان.

شوط المهرات

خصص الشوط الثالث «بريتش شامبيونس فيلليز آند مير ستيكس» للمهور والأفراس عمر 3 سنوات وأكثر لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، ومن أبرز المشاركات «كينيسيرف» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف اندريه فابر، إلى جانب «لاه تي دار» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، «ماجيكال» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين، «بيلاستر» بقيادة ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان، «سيزينج» بقيادة وليم بيوك وإشراف ايدن أوبرين، «هايدرانغا» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف ايدن أوبرين، «كورونيت» بقيادة أوليفيه بيلييه وإشراف جون غوسدن، «جودغيفين» بقيادة جامي سبنسر وإشراف لوكا كوماني، «بروواي» بقيادة جيمس دويل وإشراف ايدن أوبرين، «باي باي بيبي» بقيادة وايني لوردان وإشراف ايدن أوبرين.

«كوين اليزابيث ستيكس»

يعتبر الشوط الرابع «كوين اليزابيث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى من بين أقوى الأشواط اليوم ومسافة الميل 1600 متر للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات للفئة الأولى، ويتنافس خلاله 15 خيلاً يتصدرها «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيمس دويل وإشراف وليم هاجس، ومن أبرز المنافسين «سنشري دريم» لعبدالله بالحب بقيادة وليم بيوك وإشراف سايمون كريسفورد، «هي غامان» لسلطان علي السبوسي بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جيمس تاتي، «غابريال» للدكتور مروان كوكاش بقيادة بول هاناغان وإشراف ريتشارد فاهي، «ريكولوتوس» بقيادة الفارس أوليفيه بيلييه وإشراف لافون بارياس، «الجازي» لصالح الحميضي وعماد الصقر وإشراف ماركو بوتي، «رومانيزد» بقيادة شين فولي وإشراف كوندون، «هابيلي» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين و«لورينس» بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف كيه بوركي.

الشوط الختامي

يعتبر الشوط السادس الختامي لليوم المثير «بالمورال هانديكاب» لمسافة الميل للخيول عمر 3 سنوات، ويتنافس خلاله 20 خيلاً من أبرزها «تريكورن» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، «شارقة بريدج» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، بقيادة اندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«أرجنتيلو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«فيافيا» لسعيد بن منانة، بقيادة ريان مور وإشراف جيمس تاتي.

«زويان» بقيادة جاسون واطسون وإشراف أندرو بالدينغ، و«كيزين» بقيادة وليم بيوك وإشراف ديفيد بارون.