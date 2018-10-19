اليوم أولى جولات دوري «لونجين» لقفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق عصر اليوم، أولى منافسات قفز الحواجز على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي بالموسم الجديد، ويشتمل برنامجه الموسمي على 3 منافسات أسبوعية محلية، الأولى منها تقام اليوم، والثانية خلال شهر نوفمبر، والمنافسة الأسبوعية الثالثة بمركز الإمارات للفروسية، تقام منتصف شهر ديسمبر المقبل، وبطولة دولية من فئة الخمس نجوم، تتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمتين، تقامان على ميدانه الرملي منتصف يناير المقبل، ويختتم مركز الإمارات برنامجه باستضافة بطولة الإمارات لقفز الحواجز في الأسبوع الأخير من شهر مارس 2019.

وتتألف منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي ستنطلق اليوم تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبالتعاون مع مركز الإمارات الفروسية من 10 أشواط محسوبة النقاط، ضمن النسخة الثامنة لدوري القفز، ويشارك فيها الفرسان والفارسات من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، وتجري 6 أشواط منها بمواصفات الجولة الواحدة، لمشاركة الفرسان من الفئات الأولى والثانية والناشئين و«الجونيورز» وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، وفئة الفرسان الأطفال، وتصمم مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (100 ـ 140) سم، حسب مستوى كل فئة، وبقية الأشواط بمواصفات الجولة الواحدة، مع جولة للتمايز على نفس الارتفاعات لمشاركة كل الفئات، عدا فئة الفرسان الأطفال، حيث يتراوح ارتفاع حواجز مسارات الأشواط الخاصة بهم بين (100 ـ 105) سم في حده الأقصى، في حين يتنافس فرسان الفئة الأولى والناشئين في شوطين، يبلغ ارتفاع حواجزهما (140) سم.

يُذكر أنها المرة الأولى التي يؤدي فيها فرسان القفز على أرضية ميدان رملي مكشوف بالموسم، بعد أسبوعين من التنافس أقيما على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية.