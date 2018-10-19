ميثاء بنت محمد: «الإمارات» مفاجأة كأس دبي الذهبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كابتن فريق الإمارات للبولو، بحفل افتتاح الموسم الثاني للبولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو، معربة عن سعادتها بالصرح الرياضي الشامخ الذي يتمثل في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بما يضمه من مجمع ملاعب البولو وساحات الترويض والقفز بالحواجز والإسطبلات التي شيدت وفق أحدث النظم والتقنيات، إلى جانب الفندق والفيلات التي تحيط بالملاعب.

كما أعربت سموها عن سعادتها بحفل الافتتاح الرائع وما تضمنه من فقرات متنوعة، ونوهت سموها إلى أن هذا الصرح وما يضمه من إمكانات وملاعب ممتازة ومريحة للخيول سوف تكون له آثار إيجابية واضحة على بولو الإمارات في المستقبل القريب، وسيكون قبلة عشاق ومحبي اللعبة في المنطقة والعالم.

كشف النقاب

ووجهت سموها الشكر لمجموعة الحبتور على تشييد هذه الملاعب العالمية، وعلى دعوة محمد الحبتور للمواطنين والمقيمين لممارسة اللعبة مجاناً وتقديم الدعم لهم.

وكشفت سموها النقاب عن فريقها «الإمارات» الذي ستشارك به في سلسلة كأس دبي الذهبي هذا الموسم والمقرر له في الخامس والعشرين يناير من العام المقبل، معلنة أنها سوف تستقدم إحدى أفضل اللاعبات في العالم من بريطانيا للعب ضمن الفريق إلى جانب محترفين آخرين على مستوى عالٍ، وستدفع بهذا الفريق لخوض غمار بعض البطولات التنشيطية التي تسبق سلسلة كأس دبي الذهبية حتى توفر له التجانس ليقدم عروضاً جيدة.

وحول مباراة الافتتاح قالت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كابتن فريق الإمارات، إن المباراة بين فريق الإمارات وفريق الحبتور جاءت متكافئة برغم نتيجتها التي آلت إلى فريق الحبتور وفوزه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، لأنها تأتي في بداية الموسم واللاعبون لم يتأقلموا، وهم من أكثر من فريق، إلى جانب أن الخيول ليست جاهزة بعد فترة التوقف الكبيرة بسبب الحرارة.

وكان الافتتاح قد شهد حضوراً جماهيرياً تجاوز 500 مدعوّ، من رجال الأعمال، وعدد من الدبلوماسيين ومحبي البولو، وفي مقدمتهم رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وسلطان الحبتور، وأحمد خلف الحبتور، والقطب الرياضي حميد بن دري، والدكتور عبدالله المطوع، والدكتور عبد الخالق عبدالله.

تهنئة

ومن جانبه، هنّأ خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، جمهور الحضور ببداية الموسم الجديد للبولو، وقال نحن حريصون على تقديم كل ما هو جديد في عالم البولو لشبابنا وشباب المنطقة والعالم، لأن منتجع ونادي الحبتور مجمّع متطور للبولو والفروسية ومخصص لرياضات الخيول.

إعجاب

أعرب القطب النصراوي حميد بن دري، عن سعادته بما شاهده من منشآت لا يوجد مثيل لها في أي مكان في العالم، وتعد مفخرة لرياضة الإمارات، مؤكداً تفاؤله بموسم حافل بالنشاط لأن نادي ومنتجع الحبتور يُقدّم تجارب رائعة في رياضة البولو مقرونةً بخدمات متميزة على الجانبين الفندقي والتنظيمي.