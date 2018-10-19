إسطبلات «جبل علي» جاهزة للموسم الجديد

المصدر: دبي - ياسر قاسم، خالد المهيري

وجه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي بمزيد من التطوير لسباقات جبل علي، مع مزيد من توفير سبل الراحة والمفاجآت السارة لجمهور المضمار العائلي للموسم الجديد، وركز سموه على السير بخطى ثابتة بالنسبة لاستعدادات خيول إسطبلات جبل علي بغض النظر عن النتائج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس في المضمار الأصفر، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، والمدرب الجديد للإسطبل نيكولاس باشلار وفريق عمله.

وأوضح محمد الشحي أن اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي حرصت على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتشهد خطة التطوير هذا الموسم زيادة عدد الأشواط في كل سباق إلى 7 بدلاً من 6 أشواط، بزيادة تصل 11 شوطاً في موسم مضمار جبل علي، وقال إن المدرب الفرنسي نيكولاس بدأ عمله التحضيري في الإشراف على خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم منذ شهر أبريل الماضي ضمن خطط الاستعداد الصحيح للموسم مع الفريق الذي عمل معه في أميركا والسعودية ويضم الفريق كوادر من أصحاب الكفاءة والخبرات من كولمبيا وبريطانيا والبرازيل.

وقال إن جميع خطط التطوير تمت بدعم كبير من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومن ضمن خطط التطوير أيضا رفع قيمة الجوائز المالية للأشواط في جميع السباقات، وتخصيص سباق في نهاية الموسم للأفراس وزيادة الجوائز المالية والعينية لجمهور المضمار العائلي، مع التحضير أيضا لمفاجأة للجمهور سيتم الإعلان عنها في حينها عبر اللجنة المنظمة، وقال إن جمهور مضمار جبل علي يجد دائما الاهتمام الخاص وموسماً بعد آخر يتم تنفيذ خطط جديدة في سبيل إسعاد هذا الجمهور الوفي وفقاً لتوجيهات راعي المضمار الأصفر.

خيول جديدة

وكشف محمد الشحي عن انضمام 25 خيلاً لإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم هذا الموسم ليصبح العدد أكثر من 50 خيلاً، مشيراً إلى أن زيادة عدد الخيول مهم، ولكن التركيز على نوعية الخيول الجيدة هو الأهم. ومن هذا النهج يركز المدرب نيكولاس على بداية تأسيس جيدة، وقال إن النتائج الجيدة التي حققتها خيول سموه في أوروبا هذا العام، ستكون إضافة حقيقية ومن بين هذه الخيول «مسار»، « شرم »، «تو دبا»، بالإضافة لـ«أديب» الذي يعتبر أفضل خيول سموه، وقال إن بعض الخيول الجديدة جاءت من أميركا وتم التركيز على الخيول عمر سنتين بشكل كبير.

وأوضح أن خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حققت نتائج جيدة على المستوى الخارجي هذا العام كان آخرها فوز «منال» أول من أمس، وهو الفوز رقم 20 لها في السباقات، وتوقع موسماً أفضل العام المقبل في أوروبا.

كما أعلن محمد الشحي عن مشاركة «فرجت» في كأس اليوم الوطني والذي سيقام على مضمار أبوظبي في شهر ديسمبر.

فرسان الإسطبل

وقال الشحي إن الفارس الرئيس لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سيكون هو كريس هايس، مشيراً إلى أن المدرب نيكولاس اختار كريس لمعرفته بالمضمار وبالخيول، وهذه الخبرات سوف تساعد إسطبلات جبل علي لتحقيق النتائج المرجوة في الفترة المقبلة. وأوضح الشحي أن اختيار الفارس السعودي محمد الدهام، تم وفق رؤية المدرب نيكولاس الذي عمل معه كثيراً، وهو من الفرسان الذين سيحظون بالدعم ضمن نهج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الاهتمام بالكفاءات الخليجية من الفرسان.

الشحي والمدرب نيكولاس باشلار خلال المؤتمر الصحافي | البيان

جهوزية تامة

ومن جانبه، أكد المدرب الجديد لإسطبلات «جبل علي» الفرنسي نيكولاس باشلار، أن الإسطبل يمتلك 50 خيلا، وأيضا هناك خيول قادمة من المملكة المتحدة وأميركا.

وأضاف باشلار، إنهم جاهزون لدخول غمار سباقات الموسم الجديد، وبالتحديد في النصف الثاني من الشهر المقبل عندما تكون الخيول كافة جاهزة للمشاركة، ولدينا خيول ستشارك في الأسبوع الأول من الموسم، وبعضها شارك في المواسم السابقة، ولكني أرى أن الخيول كافة ستكون جاهزة في بداية ديسمبر.

وقال باشلار، سنحاول إشراك الخيول الجاهزة للفوز في بداية الموسم، ولدينا أيضا خيول ستشارك في كرنفال كأس دبي العالمي، ولكن التركيز سيكون منصبا على مضمار جبل علي، ولكن هدفنا الرئيسي الفوز في المضامير كافة.

وأعلن باشلار، أن الفارس الرئيسي لإسطبلات جبل علي سيكون كريس هايس، حيث سبق له قيادة خيول الإسطبل في السباقات، مضيفا بأنه اختيار حكيم وهو يعرف معظم الخيول للإسطبل.

كما تحدث عن بعض التغييرات التي شهدها مضمار جبل علي، ومنها الأرضية وبعض المرافق الأخرى الخاصة بالمضمار.

وقال باشلار، إن هدفنا هو تحقيق ما يريده سمو الشيخ احمد بن راشد آل مكتوم وإسطبلات جبل علي، وسنحاول أن نكون منافسين في الموسم، ونمتلك فريقا جيدا وقويا، وسنحاول أن نقدم الأداء الجيد، وبعدها سنقيم أداء الخيول التي شاركت.

وقال باشلار، إنه ليس هناك فرق كبير بين الخيول الإماراتية والسعودية.

وأكد باشلار، أن هناك خيولا قادرة على المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، ولكننا سوف ننتظر وسنرى ما الذي ستقدمه لنا خلال الموسم. وأضاف باشلار، يجب علينا أن نكون واقعيين، ولا أريد أن أتحلى بالثقة الزائدة، ولهذا سبب تركيزنا سيكون منصبا على مضمار جبل علي، وسأحاول تحقيق الفوز. وأشاد باشلار، بالجهود الكبيرة التي قام بها المهندس محمد الشحي مدير سباقات وإسطبلات جبل علي حيث أرى أننا نشكل فريقا قويا جدا وقادرا على المنافسة.

دعم القيادة الرشيدة للفروسية

رفع المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الداعم الأكبر والأب الروحي لمضمار جبل علي، لدعمهم المتواصل لرياضة الفروسية في الدولة، ما أسهم في تبوؤ الإمارات مكانة مرموقة في هذه الرياضة في العالم أجمع.

استعراض نخبة الخيول الجديدة للإسطبل الأصفر

جرى استعراض 11 من نخبة الخيول الجديدة، التي انضمت لإسطبل جبل علي مؤخراً، التي حققت عدداً من الإنجازات المشرّفة والبارزة في المضامير الإنجليزية والأميركية.

ومن أبرز هذه الخيول «عناد» الفائز بسباقات «ليستد» في بريطانيا، كما شارك في سباق كوين آن ستيكس في مهرجان رويال آسكوت، وقد يشارك في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي نظراً لقوة تصنيفه والبالغ 110.

«عناد» خلال الاستعراض | البيان

كما تم عرض الحصان «وادي القور» والذي كان تحت إشراف المدرب روجر فاريان، وهو حصان قوي ولم يهزم إلا عندما شارك في سباق رويال آسكوت ولم تكن الأرضية مناسبة، وفائز بعدد من السباقات في نيوماركت ويعد من أقوى الإضافات لإسطبلات جبل علي.

واستعرض أيضاً الحصان «يلا وين» وهو حصان جديد لسباقات السرعة، وكان تحت إشراف المدرب روجر فاريان، وقدم أداءً جيداً خلال تدريباته في الإسطبل، وتصنيفه عالي، وشارك في السباقات العشبية، وهناك فرصة أن يتأقلم على الأرضية الرملية.

وتم استعراض «أشوس» هو حصان قوي على الأرضية الرملية، وفائز بسباقات في إنجلترا، وشارك مرتين وله مستقبل كبير في سباقات الميل، والميل وربع الميل، وينحدر من نسل «لانا روز».

وجرى عرض «حروب» وهو حصان مندفع وسيشارك في السباقات الأولى للموسم، وفائز بسباقات في إنجلترا، ويصلح لمسافة 1400 متر والميل، وكان تحت إشراف المدرب روجر فاريان. كما تم عرض «قانون» الفائز 3 مرات في بريطانيا هذا العام، وكان تحت إشراف المدرب روجر فاريان، وجاء قبل عدة أسابيع وهو حصان كرنفال بحسب تصنيفه، وظهر بمستوى جيد خلال تدريباته.

وعُرض أيضاً «توافيق» وهو حصان قوي لسباقات السرعة، وكان تحت إشراف المدرب روجر فاريان، وقدم قبل أسبوعين إلى الإسطبل، ويمتلك سجلاً مميزاً، حيث أحرز المركز الثاني في «جروب 3» في غودوود ببريطانيا، ويحظى بإعجاب كبير من المدرب نكيولاس باشلار.

وتم استعراض «تو دبا» هو ابن الفحل الشهير «دبوي»، وشارك في عدد من السباقات في بريطانيا وفاز بها، ووصل إلى دبي منذ أسابيع وقد تناسبه سباقات مضمار «ميدان»، وتصنيفه 100.

واستعرض «مسار» وهو حصان أميركي قوي من نسل «ديستورتد هيومر» وحقق عدداً من الانتصارات وتصنيفه 109، وتناسبه مسافة الميل إلى 2000 متر.

وتم عرض «أيلول» ذو عمر السنتين والفائز مرتين مع وليام هاجس في بريطانيا، وقد يكون هدفه الأرضية العشبية بسباقات مضمار «ميدان»، ولديه إنجاز على مسافة الميل.

وكان مسك ختام الاستعراض مع «جاينت هيرو» وهو حصان أميركي قوي ينحدر من نسل «جاينت كوز وي»، وشارك في أميركا وفائز بعدد من السباقات هناك، وسيشارك في سباق الجينيز الإماراتي في كرنفال كأس دبي العالمي، ووصل قبل أسبوعين.

إعجاب

حماسة ورغبة نيكولاس

«تو دبا» | البيان

كشف المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، عن إعجاب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بحماسة المدرب الفرنسي نيكولاس باشلار لتحقيق أفضل النتائج والتأسيس لعمل صحيح للمرحلة المقبلة، وقال إن اختياره جاء وفق معايير دقيقة من خلال مسيرة عمله سواء في أميركا أو السعودية، وقال إنه سافر للسعودية خصيصاً للقاء المدرب قبل التعاقد معه، ولمس من الوهلة الأولى رغبته في وضع بصمة.





تقدير

شكر للإعلام

"مسار" | البيان

قدم المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، الشكر لأجهزة الإعلام المختلفة على متابعتها الجيدة، والاهتمام الذي تحظى به رياضة الفروسية عموماً وسباقات مضمار جبل علي على وجه الخصوص، مؤكداً أن عوامل النجاح للموسم تتكامل بجهد جميع الفئات بما فيها الإعلام.