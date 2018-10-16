الإسبانية بيزا تحتفظ بلقب مونديال «أم الإمارات»

المصدر: تاربس (فرنسا) - البيان الرياضي

دافعت الفارسة الإسبانية اليخاندرا كوتريز بيزا، على صهوة المهرة «المنارة دو كارير»، العائدة لجاي ديلوفت وبإشراف إيريك ديلوفا، بنجاح، عن لقبها الذي حققته في العام الماضي، حين انتزعت لقب الجولة السابعة لمونديال أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «إيفهرا»، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار تاربس العشبي في فرنسا، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتتضمن فعاليات المهرجان العالمي، جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومونديال «أم الإمارات» للسيدات «إفهار»، وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، ودولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

مجريات

واجتذبت الجولة السابعة من مونديال أم الإمارات لمسافة 2300 متر، التي تبلغ جائزته المالية 20 ألف يورو، (8) من الفرسان والفارسات على صهوات الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وسط هطول الأمطار.

وجاء السباق قوياً وحافلاً بالندية والتكافؤ حتى المراحل النهائية، حيث تدافع المتنافسون من أجل الفوز والتأهل للنهائيات، التي ستقام بمضمار نادي أبوظبي للفروسية في شهر نوفمبر المقبل.

وشهد الفورلنج الأخير، تنافساً مثيراً، قبل أن تتمكن الفارسة الإسبانية اليخاندرا كوتريز، من خطف اللقب بفارق نصف طول عن الفارس الإيطالي ريكاردو لاكبوني على صهوة المهرة «انجين دو بوزلس»، لمارسيل ميزي وبإشراف إي ديلوفا نجم اللقاء.

وجاء في المركز الثالث، الفارس النرويجي الن والس على صهوة المهرة «دجليلا»، لجان مارك فاتريجانت وبإشراف دامين فاتريجانت، وسجلت البطلة على صهوة المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، زمناً قدره 2:36:60 دقيقة. وعقب ختام الشوط، تم تتويج الأبطال الفائزين الفارسة والمدرب، بحضور مسؤول مضمار تاربس.

رؤية

من جانبها، قدمت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، بالتهنئة للبطلة.

وأضافت: وفقاً للرؤية الثاقبة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الداعم الأول لرياضة الفروسية، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، واهتمام سموها بالرياضة النسائية عامة في الدولة والعالم، نجح المهرجان في تخريج الكثير من الأبطال الجدد.

سعادة

بدورها، أعربت الفارسة الإسبانية اليخاندرا كورتيز بيزا، عن سعادتها البالغة بالتأهل للعام الثاني على التوالي في نهائيات مونديال (أم الإمارات) للفرسان المتدربين بالعاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، حيث سبق أن تأهلت العام الماضي، وأحرزت المركز الثامن على صهوة «افراج»، موضحة أنها اتبعت تعليمات المدرب بعدم الاستعجال والتقدم للصدارة مبكراً، لأن مسافة السباق طويلة، وتحتاج إلى تكتيك يناسب المسافة البالغة 2300 متر، وبالفعل، ظللت في المركز الرابع طوال مجريات السباق.

وبينت اليخاندرا أنها حثت مهرتها لبذل مزيد من الجهد، اعتباراً من عمق المستقيم، وبالفعل، تجاوبت المهرة «المنارة»، وسجلت انطلاقة قوية، ونجحت في تحقيق قصب السبق في آخر 100 متر، قبل أن تصل إلى خط النهاية أولى.

تعليمات

كما أعرب المدرب إيريك ديلوفا عن سعادته بتحقيق المركزين الأول والثاني، عبر مالكين مختلفين، ومشيداً بالفارسة الإسبانية اليخاندرا كورتيز، التي اتبعت التعليمات، وانطلقت في اللحظة الحاسمة، لتحقق اللقب عن جدارة، وأنا سعيد بتأهلها للنهائيات في أبوظبي.

وقال ديلوفا بأن المهرة «المنارة دوكارير»، المنحدرة من نسل «نوريسك الموري» والفرس «صوفي دو كارير»، مولودة في مزارع آل ديلوفا، وهذا هو فوزها الثاني على التوالي، من إجمالي ثلاث مشاركات، وهي دائمة التطور.

استراتيجية

يدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وإيكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة، وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.

لقب

دخلت الفارسة الإسبانية اليخاندرا كورتيز بيزا المولودة في عام 1994، إلى السباق للمحافظة على اللقب، الذي حققته في النسخة الماضية عام 2017 على صهوة «كونترات دو غزال» بمضمار تاربس.

ويعتبر هذا الفوز هو الثالث لها من إجمالي 136 مشاركة، حيث نالت رخصتها كفارسة متدربة في عام 2009، ويبلغ وزنها 48 كلغم. وانطلقت اليخاندرا البالغة من العمر 24 عاماً من البوابة الأولى وتعتبر بوابة صعبة نوعاً ما، ولكنها تعاملت ببراعة وحنكة مع مجريات السباق حتى الوصول إلى خط النهاية.

أما صاحب المركز الثاني الفارس الإيطالي ريكاردو لاكوبيني البالغ من العمر 19 عاماً، قد انطلق من البوابة الثامنة. فيما انطلق الفارس النرويجي الن والاس الفائز في 39 مشاركة من إجمالي 282 مشاركة من البوابة السادسة.