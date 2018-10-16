10 ألقاب حصيلة فرسان الإمارات في الموسم الأوروبي

المصدر: دبي- علي الظاهري

أثبت فرسان الإمارات أنهم رقم صعب خلال الموسم الأوروبي لسباقات القدرة، بعد تحقيق حصيلة وافرة من الإنجازات تمثلت بنيل 10 ألقاب واحتكار المراكز الأولى في مختلف الميادين الأوروبية رغم المنافسة العالمية القوية من مختلف الفرسان والفرق الأخرى.

وتترجم هذه الأرقام التي تحققت في إنجلترا وإيطاليا، مواصلة فرسان الإمارات الريادة العالمية في رياضة القدرة والتحمل بفضل الرؤية الثاقبة والنظرة السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويندسور

استهل فرسان الإمارات الموسم الأوروبي للقدرة بسباق ويندسور الملكي، الذي أقيم في القلعة الملكية بإنجلترا، وتألق فرساننا في السباق بعد الظفر بالمركز الثاني واحتكار جميع المراكز الأخرى حتى المركز السابع، حيث نال الوصافة الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في المركز الثاني على صهوة الجواد «الأندر» لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.49 ساعات، فيما توج باللقب الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة، ممتطياً صهوة الجواد «فايبر دي لوريكا»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.48 ساعات.

وواصل فرسان الإمارات هيمنتهم على جميع المراكز الأخرى بداية من المركز الثالث الذي حققه الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «ان شالا سلاجير» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.52 ساعات.

أوستن بارك

واستأنف فرسان الإمارات مشاركتهم المميزة بعد تزعم سباقي أوستن بارك للقدرة لمسافة 160 كلم، ومسافة 120 كلم في يونيو الماضي، حيث نال الفارس سيف أحمد المزروعي لقب سباق 160 كلم ممتطياً صهوة «كويتزال» لإسطبل «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 7.25.51 ساعات، واحتل الفارس غيث عبد الواحد صقر المركز الثاني، ممتطياً صهوة الجواد «الأندر» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 7.25.59 ساعات، تلاه في المركز الثالث سعيد سلطان المعمري، ممتطياً «ماجيك جلين» لإسطبل «إم.آر.إم»، مسجلاً زمناً قدره 7.35.26 ساعات.

وفي تحدي الـ 120 كم ضمن فعاليات اليوم نفسه، توج الفارس سالم سعيد العويسي بطلاً، ممتطياً صهوة «دجينها دي فيجنولس» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 5.02.54 ساعات، وتلاه في المركز الثاني الفارس عبدالله المري، ممتطياً «أكتوبر سكاي» لإسطبل «F3»، وجاء الإسباني ناروا كالفو في المركز الثالث، ممتطياً «أرادينار» لإسطبل «M7»، مسجلاً زمناً قدره 5.16.52 ساعات.

مهرجان إيطاليا

خطف فرسان الإمارات الأضواء في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي أقيم في مدينة بيزا بإقليم توسكانا في إيطاليا نهاية يوليو الماضي، والذي شهد مشاركة نحو 500 فارس وفارسة من أوروبا ومختلف دول العالم، وتُوج فرساننا أبطالاً في المهرجان الكبير الذي اشتمل على 3 سباقات دولية وهي: السباق الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين»، وسباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كم المصنف «نجمتين»، والسباق الثالث لمسافة 81 كم «نجمة واحدة».

وأكد فرسان الإمارات علو كعبهم بعد أن حلق الفارس سعيد الخياري بطلاً للسباق الرئيسي لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة «ساهيس لوتويس» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.29.14 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سالم العويسي على صهوة «كاستليبار تازاني» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.51.07 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي ممتطياً صهوة «أرادينار» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.51.08 ساعات.

وعزز الفارس سهيل الغيلاني رصيد إنجازات فرسان الإمارات بنيله لقب سباق الشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كم ضمن فعاليات المهرجان، ممتطياً صهوة «إيه إس آرابي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.00.50 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة «رحايل كابيرات» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.00.51 ساعات، وحل ثالثاً الفارس شاهين المزروعي على صهوة «يولمي دي فريهو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 5.04.13 ساعات.

واختتم الفارس علي الزرعوني انتصارات فرسان الإمارات في الحدث الكبير بعد تتويجه بطلاً في تحدي 81 كم على صهوة «بيلنو دي سومانت» لإسطبلات البراري، مسجلاً زمناً قدره 3.35.47 ساعات، وحلّ ثانياً الفارس محمد العبار ممتطياً صهوة «جيلني»، مسجلاً زمناً قدره 3.40.23 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الإسباني غراجيرا رودريغز على صهوة «فاوديولا دي بوزولس»، مسجلاً زمناً قدره 4.09.36 ساعات.

5 سباقات

عانق فرسان الإمارات المجد بتتويجهم أبطالاً في 5 سباقات ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي أقيم في أغسطس الماضي بأوستن بارك بإنجلترا، وتزعم فرساننا التحدي رغم المشاركة القياسية التي شهدها الحدث بتواجد أكثر من 600 فارس وفارسة، حيث كسب الفارس سيف أحمد المزروعي ضربة البداية بتتويجه بلقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم ممتطياً صهوة الفرس «فينيس ديس أورميكس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.53.44 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس شاهين يحيى المزروعي ممتطياً صهوة الجواد «زولو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.56.50 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «بريزيوسودي ماتا» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.09.26 ساعات.

وخطف الفارس خلف الغيث لقب سباق الـ80 كلم المصنف «نجمتين» دولي، ممتطياً صهوة الفرس «مزيونة» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.59.38 ساعة. وواصل فرسان الإمارات الريادة في منافسات اليوم الثاني من المهرجان والذي تضمن سباق الـ 160 كلم المصنف «3 نجمات دولي» وتحدي الـ 120 كلم المصنف «نجمتين دولي» ويشمل فئتي الفردي والفرق، حيث حققت الإمارات المركز الأول على مستوى بطولة الفرق لمسافة 120 كلم بمعدل 15.14.30 ساعة.

وتوج الفارس عبدالله غانم المري بطلاً في سباق الـ 160 كلم ممتطياً صهوة الفرس «سيكوينتي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 7.01.53 ساعات. وظفر الفارس شاهين المزروعي بلقب سباق 120 كلم فئة الفردي ممتطياً صهوة الفرس «كاستليبر تازاني» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.41.29 ساعات.

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تألّق فرسان الإمارات في سباق شانتيه للقدرة الذي أقيم في فرنسا لمسافة 120 كيلومتراً، بعد اعتلاء منصة التتويج بإحراز المركزين الثاني والثالث، حيث نال الوصافة الفارس خليفة سلمان بزمن 5.42.07 ساعات وبسرعة 22 كيلومتراً، والمركز الثالث الفارس سالم حمد بزمن 5.42.09 ساعات وبسرعة 22 كيلومتراً، فيما توج بالمركز الأول الفارس الإسباني أليكس لوكين مسجلاً زمناً قدره 5.42.04 ساعات وبسرعة 22 كيلومتراً.

إنجاز العبّار في سلوفاكيا مسك الختام



يعتبر فوز الفارس محمد أحمد العبار بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 120 كلم، المخصصة للخيول الصغيرة «7 سنوات»، مسك ختام مشاركات فرسان الإمارات في روزنامة موسم سباقات القدرة، حيث استطاع العبار قهر التحديات والتتويج باللقب، رغم المنافسة الشرسة التي شهدتها البطولة، والتي أقيمت في منطقة سامورين بسلوفاكيا.

وحلّق العبار بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، على صهوة الفرس «جلني»، والتي حازت على لقب أفضل حالة خيل بعد نهاية السباق. ويعتبر العبار من الفرسان الذين تألقوا في مختلف السباقات المحلية والأوروبية، حيث حرص على المشاركة في مونديال سلوفاكيا مواجهاً جميع التحديات بعزيمة الأبطال ليكلل مجهوده بالتتويج بالذهب.

اعتزال «كوران العلم»



شهد الموسم اعتزال الجواد «كوران العلم» لإسطبلات إف 3، والذي يمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات، أبرزها سباق كأس اليوم الوطني في عام 2015 ومركز الوصافة في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة في عام 2016، فضلاً عن العديد من الإنجازات الأخرى على الصعيدين المحلي والأوروبي، والدولي.