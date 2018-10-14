«بن بطل» يتوج بلقب «كولفيلد ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ألقى نجم جودلفين الأوروبي المهر «بن بطل»، بقفاز التحدي أمام بطلة العالم الفرس «وينكس»، إثر فوز باهر جمع فيه بين البراعة والجسارة، ليربح سباق ج 1 كولفيلد ستيكس، في إستراليا يوم أمس.

واستقر «بن بطل» (سعيد بن سرور/‏‏بات كوسغريف)، منذ البداية خلف المتصدر، الذي فرض وتيرة قوية للسباق، ثم اندفع بقوة إلى الصدارة في آخر 300 متر، واستبسل بضراوة أمام الدخول الخاطف لرفيقه بالفريق «بلير هاوس» (شارلي أبلبي/‏‏جيمس دويل)، ليكسب بنصف رأس.

وبينما أكد فوز «بن بطل» أن جلب إلى أستراليا المستوى الرفيع، الذي كفل له الفوز بسباقين من الفئة الأولى في أوروبا هذا العام، قال سعيد إن مستوى الحصان لا يزال يتحسن. وقال: «كان بحاجة لهذه المشاركة، التي تأتي عقب فترة من التوقف».

«لقد كان في حالة رائعة جداً خلال الفترة الماضية، وسيتجه الآن لخوض سباق كوكس بليت».

«سعيد لم ينجر لعقد مقارنة مع«وينكس»، باستثناء القول بأنه يتطلع قدماً إلى السباق في موني فالي، والذي تسعى الفرس الأسترالية للفوز به للمرة الرابعة على التوالي». وسينافس «بن بطل» في كوكس بليت بقيادة الفارس أويسين ميرفي.

وبرع كوسغريف في قيادة «بن بطل» بتوقيت محكم، حيث ترك المتصدر «هورسمان» يفرض وتيرة سريعة للسباق، على أن يظل في متناول اليد.

ولدى الدخول إلى منعطف خط النهاية، أرخى العنان للنجم «بن بطل»، وسمح له بتوسيع خطواته والاندفاع إلى الأمام، وانتقل الاثنان إلى الصدارة مباشرة عقب الاستدارة حول المنعطف باتجاه المسار المستقيم القصير نسبياً في كولفيلد.

ومع دخول «بلير هاوس» في المشهد، استدعى كوسغريف جهداً خارقاً من جواده، الذي استبسل في الصدارة، ليدخلا سوياً إلى خط النهاية، وتعلن الصورة فوز «بن بطل».

وأضاف سعيد قائلاً: «إنه حصان مخلص ومتفانٍ، وقد ارتقى اليوم في أدائه إلى مستواه الأوروبي».

وكان «بن بطل» فاز سلفاً بسباقين من الفئة الأولى في دبي وألمانيا هذا العام، وأصبحت مواجهته مع الفرس «وينكس» الآن، الحدث الأكثر ترقباً في الربيع الأسترالي.

وقال سعيد: «لقد منحنا هذا الفوز ثقة كبيرة للمنافسة في كوكس بيت. لقد كان هدفنا المعلن منذ شهر يناير الماضي، عندما كان المهر في دبي».

«غير أن «وينكس» تشارك في ذات السباق، وهي الأفضل بين الأفضل».

«إنها نجمة رائعة، وأنا أُكِنّ لها تقديراً كبيراً».

يعد هذا الفوز الثاني للمدرب سعيد بن سرور بسباق ج 1 في أستراليا، عقب فوزه في عام 2008 بسباق ج 1 كولفيلد كب عن طريق الجواد «أول ذا غوود».

ويأتي فوز «بن بطل»، بعد أن بذل نجم جودلفين المحلي «هارتنل» جهداً مقدراً، احتل به المركز الثاني بسباق ج 1 توراك هانديكاب في كولفيلد.

وطارد هذا المنافس العتيد، منافسيه في آخر 200 متر من النهاية، وتقدم لينهي السباق بفارق طول وربع الطول خلف الفائز «لاند أوف بلينتي»، الذي سيتجه الآن لخوض سباق ج 1 كينيدي مايل في فليمنغتون في غضون ثلاثة أسابيع.

لقد كان يوماً مشهوداً لجودلفين، اكتمل باحتلال المهر «أوسبورن بولز» المركز الثالث بسباق ذا إيفريست، أغنى سباق على العشب في العالم.