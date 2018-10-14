صراع النجوم بمونديال «أم الإمارات» في تاربس

المصدر: باريس - البيان الرياضي

يحتضن مضمار تاربس العشبي في فرنسا، عصر اليوم، الجولة السابعة لمونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين (إيفهرا) ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، حيث يقام مهرجان حاشد للفروسية يتألف من 8 سباقات في هذا المضمار العريق، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتتضمن فعاليات المهرجان العالمي، جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومونديال «أم الإمارات» للسيدات (إفهار) وكأس زايد، وكأس الوثبة ستاليونز، ودولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتجتذب الجولة السابعة من مونديال أم الإمارات لمسافة 2300 متر، التي تبلغ جائزته المالية 20 ألف يورو، (8) من الفرسان والفارسات (نجوم المستقبل)، الذين يسعون لتدوين أسمائهم في نهائيات البطولة التي ستقام في أبوظبي الشهر المقبل.

وتتنافس في السباق الفارسة الفرنسية ماريون لانيف المولودة عام 1993، ويبلغ وزنها 48 كلغم، وحققت 42 انتصاراً من إجمالي 362 مشاركة أبرزها الفوز على صهوة الجواد «تريشور» بمضمار باو الفرنسي عام 2018.

وتقود لانيف الجواد «داكار دو لاردوس» لفيليب منير وبإشراف أي اس لاراد، وتنطلق من البوابة السابعة.

ويسعى الفارس الألماني نيكولا سيشي المولود في عام 1992، لاقتناص اللقب، ويبلغ وزنه 54 كلغم، وحقق 26 انتصاراً من إجمالي 258 مشاركة أبرزها على صهوة الجواد «اناتيفكا» بمضمار مولهيم في عام 2016. وينطلق سيشي من البوابة الثانية على صهوة «شابوت دو غزال» لمزرعة دو غزال ايرل البيسيس.

وتسعى الفارسة المجرية الكساندرا بيهاري للتأهل للنهائيات للعام الثاني على التوالي بعد فوزها على صهوة «لوسكار» بمونديال «أم الإمارات» في 2017 بروما، وسبق للفارسة المولودة عام 1993 أن حققت 29 انتصاراً من إجمالي 364 مشاركة. وستقود الفارسة بيهاري الجواد «ديم داور» لمدام فرانسيس لوبيز وبإشراف المالكة نفسها، وتنطلق من البوابة الخامسة.

ويمثل إيطاليا الفارس الإيطالي ريكاردو لاكوبيني البالغ من العمر 19 عاماً، وسبق للفارس البالغ وزنه 52 كلغم تحقيق الفوز 13 مرة من إجمالي 162 مشاركة أبرزها على صهوة «كولوني ذا بست» بمضمار روما في 2018.

وينطلق لاكوبيني من البوابة الثامنة على صهوة «انجين دو بوزلس» لمارسيل ميزي وبإشراف أي ديلوفا.

وينافس على اللقب الفارس النرويجي الن والاس الفائز في 39 مشاركة من إجمالي 282 مشاركة، وجاء أبرز فوز للفارس المولود عام 1996 عبر الجواد «بوستر» بمضمار جاكرسرو السويدي في عام 2017. ويقود والاس الجواد «دجليلا» لجان مارك فاتريجانت وبإشراف دايمن فاتريجانت، من البوابة السادسة.

وتمثل بولندا الفارسة آنا جيل المولودة عام 1990، والحاصلة على 10 انتصارات من إجمالي 241 مشاركة، متضمنة الفوز على صهوة «تراورس» بمضمار سلوزوفيتش في عام 2015، ويبلغ وزنها 43 كلغم.

وتنطلق جيل من البوابة الثالثة على صهوة «سيا» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد.

وتأمل الفارسة الإسبانية اليخاندرا كورتيز بيزا للمحافظة على اللقب، حيث حققت فوزين من إجمالي 135 مشاركة، متضمنة الفوز بهذه النسخة عام 2017 على صهوة «كونترات دو غزال» بمضمار تاربس.

وتقود اليخاندرا الجواد «المنارة دو كارير» لجاي ديلوفا وبإشراف أي ديلوفا وتنطلق من البوابة الأولى. ويكمل القائمة الفارس البريطاني جافين أشتون المولود عام 1996، الذي حقق أربعة انتصارات من إجمالي 23 مشاركة، أبرزها عبر «تيموشينكو» بمضمار آيار في عام 2018.

الريسي: فخورون بالرعاية

أعرب الدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني عن الفخر بالاستمرار في دعم ورعاية المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بفعاليات المهرجان المطردة من خلال 100 محطة. وأعرب الريسي عن أمله في أن يكون 2018 عاماً للنجاحات بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

نورة السويدي: دعم «أم الإمارات»

ثمنت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي رئيسة لجنة الرياضة النسائية بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المتواصل للمرأة الإماراتية بشكل عام والرياضية بشكل خاص.

النعيمي يشيد

وأشاد مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج الخارجي في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بفعاليات النسخة العاشرة (عام زايد)، مشيراً إلى أن أبوظبي عاصمة الخيول العربية، والمهرجان أسهم بتحقيق التطوير للسباقات العربية في مختلف أنحاء العالم.

أحمد القبيسي: تاربس يشيد بالدعم

أكد دكتور أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي أن الاهتمام والدعم الكبيرين الذي يوليهما سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كان لهما الأثر البارز في إعلاء شأن الخيل العربي وتعزيز حضوره في مختلف المضامير العالمية. وأشاد القبيسي بالدعم اللامحدود الذي تقدمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في دعم بطولات وسباقات الفروسية عامة ومنها مونديال السيدات الذي يحمل اسم سموها، وبطولة العالم للفرسان المتدربين.