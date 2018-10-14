حمدان بن راشد يشهد ختام سباق دبي في نيوماركت

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، يوم أمس، ختام سباق «دبي أبطال المستقبل»، بمضمار نيوماركت، بمشاركة نخبة الخيول في أوروبا.

واحتل «جبر» المملوك لسموه المركز الثالث في الشوط الأخير «دارلي ستيكس»، فيما توّج «تو دارن هوت» بطلاً للشوط الرئيس «ديو هيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى.

«نورواي» نجم الشوط الأول

نال «نورواي» لمايكل تابور وديريك سميث لقب الشوط الأول الافتتاحي «جودلفين فلاينغ ستارت زتلاند ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل «ليستد»، بقيادة الفارس سيمي هيفرنان، وإشراف المدرب إيدن أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.7.87 دقيقة، وبفارق طول عن «آي ويل هاف أنذر»، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون، فيما حل في المركز الثالث «نيت ذا جريت»، بقيادة الفارس إدوارد جريتريكس، وإشراف المدرب آرشي واتسون.

«بيرشيان كينغ» بطل «مسار»

انتزع «بيرشيان كينغ» لـ«بالمور ثوروبريد» لقب الشوط الثاني «مسار جودلفين أوتوم ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثالثة، بقيادة الفارس بيير شارلي بودوت، وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1.37.35 دقيقة وبفارق رقبة عن «ماغنا جريسيا»، بقيادة دوناشا أوبرين، وإشراف المدرب إيدين أوبرين، فيما جاء «سيركس ماكسيموس» في المركز الثالث بقيادة سيمي هيفرنان، وإشراف أيدين أوبراين.

تنافس في الشوط 8 خيول، من بينها «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«مسام» لعبد الله المنصوري.

«تو دارن هوت» بطل «ديو»

توّج «تو دارن هوت» لمالكه لورد لويد ويبر بطلاً للشوط الثالث الرئيس «دارلي ديو هيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى، بقيادة فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.24.35 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «أدفرتايز» بقيادة أوسين مورفي، وإشراف المدرب مارتن ميدي، فيما جاء «أنطوني فان ديك» في المركز الثالث بقيادة دوناشا أوبرين، وإشراف المدرب إيدن أوبراين، وتلاه في المركز الرابع «سانجاريوس» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بقيادة وليام بيوك، وإشراف المدرب مايكل ستاوت.

شهد الشوط مشاركة 7 من أقوى الخيول عمر سنتين للفئة الأولى، ويعتبر من أبرز المنافسين على لقب 2000 جينيز العام المقبل.

«لوصن» يفوز بالرابع

حقق «لوصن» الفوز بالشوط الرابع «دبي سيزروتش ستيكس» لمسافة 3600 متر بقيادة الفارس سيمي هيفرنان، وإشراف المدرب دبليو. مولينس، مسجلاً زمناً قدره 3.48.96 دقيقة بفارق رقبة عن «أوراديل» بقيادة الفارس دبليو. لي، وإشراف المدرب دبليو. مولينس، فيما جاء «كلينتي» في المركز الثالث بقيادة أوسين ميرفي.

«كاباليرو» نجم الخامس

نال «كاباليرو» لقب الشوط الخامس «ماي دبي نيرسري هانديكاب» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جوفاننغ، وإشراف المدرب كيث دالجليش، مسجلاً زمناً قدره 1.26.76 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «واتش ماي ايفري موف»، بقيادة هاري بنتلي، وإشراف ستيوارت وليامز، فيما جاء «بيرونيال برايد» في المركز الثالث بقيادة توني هاميلتون، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي،.

«بيرفكشن» بطلة السادس

توّجت «بيرفكشن» لـ«شيفلي بارك ستد» بقيادة فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون جوسدن بطلة للشوط السادس «دبي لايف بريتش ستيكس» لمسافة 1200 متر، مسجلة زمناً قدره 1.10.96 دقيقة وبفارق رقبة عن «كلاسيكل تايمز» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود بقيادة جاك ميشيل، وإشراف المدرب بيتر شابل هيام، فيما جاءت «ريبل سيرجي» في المركز الثالث بقيادة توم كويللي، وإشراف المدرب ريتشارد سبنسر.

«أوغوينيو» مسك الختام

ظفر «أوغوينيو» لمالكه صالح الحميضي وعماد الصقر بلقب الشوط السابع والأخير «دارلي ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة، بقيادة الفارسة هايلي تيرنر، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.50.78 دقيقة بفارق رقبة عن «فورست رينجر» بقيادة توني هاملتون، وإشراف ريتشارد فاهي، فيما جاء «جبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة جيم كراولي، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

شارك في الشوط 6 خيول بعد انسحاب «بشاير» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«تريس فيورس».