حمدان بن راشد يشهد سباق دبي في نيوماركت

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا وخالد المهيري

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يوم أمس، اليوم الأول لمهرجان «دبي أبطال المستقبل» بمضمار نيوماركت العريق في إنجلترا.

وحققت «نيروز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس ديفيد ايجان وإشراف المدرب روجر فاريان.

«سيرغي» نجم الشوط الأول

انتزع «سيرغي بروكوفيف» لمايكل تابور وديريك سميث لقب الشوط الأول الافتتاحي «نيوماركت أكاديمي جودولفين ستيكس» للخيول عمر سنتين لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة، وذلك بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف ايدن أوبرين مسجلاً زمناً قدره 59.46 ثانية بفارق طول وربع الطول عن «ويل دون فوكس» بقيادة جيم كراولي وإشراف ريتشارد هانون، فيما جاء «باربيل» في المركز الثالث بقيادة جون إيجان وإشراف ميك شانون.

تنافس في الشوط 14 خيلاً من بينهم «سكند جنريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة توم ماركواند.

وكان البطل «سيرغي» المرشح الأول للفوز محققاً توقعات معجبيه.

«موت جستي» بطلة الثاني

نالت «موت جستي» لمالكها آر. بارنيت لقب الشوط الثاني «جودلفين لايف تايم كير أوسو شارب ستيكس» لمسافة 1400 متر والمخصص للمهرات للفئة الثالثة، وذلك بقيادة الفارس وليم بيوك وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلة زمناً قدره 1.26.36 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «انجلز هايد أواي» لــ«شيفلي بارك ستد» بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، فيما جاءت «صنداي ستار» في المركز الثالث بقيادة جيرالد موس.

تنافست في الشوط 8 مهرات وكانت المرشحة الأولى للفوز «هايدن مسيح» بقيادة أوسين مورفي وحلت في المركز الخامس.

«ليماتو» بطل الثالث

ظفر «ليماتو» لمالكه بول جاكوبس بلقب الشوط الثالث «جودلفين ستد آند ستيبل ستاف أواروس شالانج ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف هنري كاندي مسجلاً زمناً قدره 1.24.87 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «زوندرلاند» لــ«شيفلي بارك ستد» بقيادة آدم كيري وإشراف كلايف كوكس، فيما جاء «دبي» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي.

وتلاه في المركز الرابع «سلاطين» للشيخ عبدالله المالك الصباح.

تنافس في الشوط 8 خيول من بينها «دبي» لجودلفين و«هنكب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

«إريديسا» بطلة «فيلليز مايل»

توجت «إريديسا» بلقب الشوط الرابع «فيلليز مايل» لمسافة الميل وللفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس وايني لورد وإشراف جوزيف باتريك أوبرين مسجلة زمناً قدره 1.38.80 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن المرشحة الأولى «هيرموسا» بقيادة دوناشا أوبرين، فيما جاءت «بريتي بوليانا» في المركز الثالث بقيادة دانيل تود هوب وإشراف مايكل بيل.

تنافس في الشوط 8 مهرات من بينهن «بيوند ريزون» و«ليالينا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي.

خلال التتويج بلقب الشوط السادس | البيان

فوز «روك ايغل»

حقق «روك ايغل» الفوز في الشوط الخامس «أولد رولي كب هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف رالف بيكيت مسجلاً زمناً قدره 2.32.15 دقيقة بفارق نصف الطول عن «استرونومر» بقيادة دوناشا أويرين، فيما جاء «بين فراكي» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين في المركز الثالث بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن. تنافس في الشوط 11 خيلاً وكان البطل المرشح للمركز الأول محققاً توقعات معجبيه.

«نيروز» بطل السادس

"نيروز" حقق الفوز بمهارة

نالت «نيروز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «جودلفين ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1400 متر والمخصص للمهرات بقيادة الفارس ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان مسجلة زمناً قدره 1.27.81 دقيقة بفارق رأس عن «وزيرة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف أوين بورور، فيما جاءت «فراقرانت دون» في المركز الثالث بقيادة هاري بنتلي وإشراف شارلس هيلز.

«كوين باور» يكسب السابع

كسبت المهرة «كوين باور» لقب الشوط السابع «جودلفين ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف رالف بيكيت مسجلة زمناً قدره 1.27.50 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «دون فلاور» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جوند غوسدن، فيما جاءت «ناشرة» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي ابلبي. تنافست في الشوط 12 مهرة من بينهن «دوبريف» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم و«ملكة جاهان» لسيف علي.

«أوسبورن بلس» لجودلفين جاهز

التقلبات التي شهدتها فترة التحضير للسباق الأغنى في استراليا على المضمار العشبي، مهدت الطريق لجواد السرعة العائد لجودلفين «أوسبورن بلس» لبلوغ أعلى درجات الإثارة لدى مشاركته بسباق ذا إيفريست في راندويك اليوم السبت 13 أكتوبر. دخل «أوسبورن بلس» (تومي بيري) في قائمة المشاركة كبديل لرفيقه في الإسطبل «هوم أوف ذا بريف» الذي أصيب بحمى ساعة تأكيد المشاركات وتوجب سحبه من المنافسة.

ما من شك في أن «هوم أوف ذا بريف» لديه رصيد إضافي من الخبرة، ولكن لدى «أوسبورن بلس» الجاهزية والموهبة والروح الشبابية. وطبقا للمدرب جيمس كمنغز، سيكون الجواد جاهزا لتمثيل فريق جودلفين أستراليا بأفضل ما لديه من قدرات.

حضور لافت لـ«أراضي دبي» في عاصمة الخيل

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومن خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري لأراضي دبي حضوراً عالمياً لها لأول مرة في عاصمة الخيل «نيوماركت» في بريطانيا ضمن فعاليات «مهرجان دبي لأبطال المستقبل للخيل» بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إننا قررنا المشاركة في مهرجان دبي لأبطال المستقبل للخيل لإظهار دعمنا لفرسان دبي وتشجيعهم على تحقيق مراكز تليق بسمعة دبي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا الحدث فرصة مثالية لإبراز تميز دبي في مجالات أخرى وعلى وجه التحديد القطاع العقاري الذي يستقطب مستثمرين من جميع أنحاء العالم .

خيمة «أراضي دبي» تجذب الأنظار | البيان

من جهتها أثنت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الإستثمار العقاري في «أراضي دبي» على المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعد فرصة مثالية لإبراز المبادرات التي تطلقها «أراضي دبي» لتحفيز الاستثمار العقاري والتشجيع عليه، لافتة إلى أن التقارير الدورية للدائرة تظهر أن المستثمر البريطاني يحتل دائماً مراتب متقدمة على قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر استثماراً في دبي كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات قوية مع المملكة المتحدة وتعيش جالية بريطانية كبيرة في الإمارات الأمر الذي يعكس متانة العلاقة وجاذبية السوق العقاري في دبي بنظر المستثمر البريطاني.

من جهته قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار إننا يسعدنا الانضمام إلى دائرتين حكوميتين بارزتين للمشاركة في هذا الحدث حيث ركزنا على تقديم نماذج من المشاريع العقارية المتنوعة التي تزخر بها مدينة دبي لإبراز مدى تقدمها في هذا المجال.