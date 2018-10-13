7 أشواط قوية في مسك ختام السباق اليوم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يختتم اليوم بمضمار نيوماركت العريق سباق «دبي أبطال المستقبل»، ويتضمن سبعة أشواط قوية أبرزها «ديو هيرست ستيكس» للخيول عمر سنتين لمسافة 1400 متر للفئة الأولى.

ويتنافس للفوز بلقب الشوط 7 خيول قوية أبرزها «سانجاريوس» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة وليم بيوك وإشراف السير مايكل ستاوت، و«أنطوني فان ديك» بقيادة دوناشا أوبرين و«شو دارن هوت» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن. ويسعى للفوز بلقب الشوط كل من: «أفرنايس» بقيادة اويسن مورفي، «كريسماس» بقيادة سيمي هيفرنان، «كويت كرنسي» للشيخ عبدالله المالك الصباح بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، «موهاوك» بقيادة وايني لوردان وإشراف ايدن أوبرين.

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «جودلفين فلاينغ ستارت زتلاند ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل «ليستد» في الخامسة إلا عشر دقائق بمشاركة 7 خيول قوية يتصدرها «فلاينغ دراغون» بقيادة توم ماركواتد وإشراف ريتشارد هانون، وأبرز المنافسين على اللقب «سيدني أوبرا هاوس» بقيادة دوناشا أوبرين، «والدستيرن» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، «آي ويل هاف أنوذر» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون، «تورواي» بقيادة سيمي هيفرنان، «يونيفر كان ثيل» بقيادة توم كويللي وإشراف ريتشارد سبنسر، «تيت ذا جريت» بقيادة ادوارد جريتريكس.

مشاركة «برهان» و«مسام»

يشهد الشوط الثالث «مسار جودلفين أوثم ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثالثة، مشاركة 9 خيول قوية يتصدرها «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف وليم هاجس.

وأبرز المنافسين على اللقب «قدار» بقيادة وليم بيوك وإشراف كيه بوركي، «ماغنا جريسيا» بقيادة دوناشا أوبرين، «مسام» لعبدالله المنصوري بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون «بيرسيان كينغ» بقيادة بيير شارلس بودوت وإشراف اندريه فاير، «وسترن استراليا» بقيادة وايني لوردان وإشراف ايدين أوبرين، «فليكس ذا بويت» بقيادة هولي دويل و«أومينيفيجا» بقيادة ستيف دونوهو وإشراف ديفيد سيمكوك.

مشاركة قياسية

يشهد الشوط الرابع «دبي سيزر ويتش ستيكس» لمسافة 3600 متر للخيول عمر 3 سنوات مشاركة قياسية، حيث يتنافس خلاله 36 خيلاً من أبرزهم «ستلا توم» بقيادة روبرت وينستون، «سوذرن فرانسك» بقيادة دوناشا أوبرين، «لوصن» بقيادة سيمي هيفرنان، «أوراديل» بقيادة دبليو بي، «فيس إيه فيس» بقيادة سيلفستر دي سوزا، «ستانلي» بقيادة كيلي، «ذا جلاس قوووريور» بقيادة جامي جورملي. ويسعى لانتزاع اللقب كل من: «ميكينغ ميراكلس» بقيادة جو فانينغ، «ميري ديفي» بقيادة وايني لوردان، «كليفس أوف دوفر» بقيادة ميجان نيكولاس، نايت أوف غلوري» بقيادة وليم كوكس، «إتش آفري بي» بقيادة مارتن دواير، «ميلينس» بقيادة لوك موري، «غارباتزو» بقيادة هولي دويل.

الشوط الخامس

يتنافس في الشوط الخامس «ماي دبي نيرسري هانديكاب» لمسافة 1400 متر للخيول عمر سنتين، 9 خيول متقاربة المستوى يتصدرها «باريستان ذا بولد» بقيادة بادي بيلي وإشراف توم داسكومبي، ومن أبرز المنافسين «باروينال برايد» بقيادة توني هاميلتون، «شالوهول» بقيادة ستين كيلي، «هابي بوار» بقيادة اوسين مورفي، «فريسر ايلاند» بقيادة وليم بيوك، و«تش ماي ايفر موف» بقيادة هاري بنتلي و«مستر دياموند» بقيادة بادي ماترس.

الشوط السادس

يعتبر الشوط السادس «دبي لايف بريتش ستيكس» والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات وأكثر لمسافة 1200 متر «ليستد»، من بين أقوى أشواط اليوم وتشارك خلاله 19 مهرة تتصدرها «آرتيستيكا» بقيادة جاسون واتسون.

وأبرز المتنافسات «لوسيماي» بقيادة جاك دويرن، «روك أون باليز» بقيادة سيلفستر دي سوزا، «داركانا» بقيادة بادي ماذرس، «ديفرنت لييج» بقيادة دوناشا أوبرين، «ماجيكال دريمر» بقيادة جورج وود.

الشوط الختامي

يشهد الشوط السابع الختامي «دارلي ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة مشاركة 9 من أقوى الخيول من أبرزها «جابر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف السير مايكل ستاوت، وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته، إلى جانب «بشاير» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة وليم بيوك وإشراف وليم هاجس.

ومن أبرز المنافسين «أوغينيو» بقيادة هارلي تيرنر وإشراف ريتشارد هانون، «تريس فلورس» بقيادة بيير شارلس بودوت وإشراف اندريه فابر، و«فورست رينجر» بقيادة توني هاملتون وإشراف ريتشارد فاهي، «لوكوس تايبروس» بقيادة دوناشا أوبرين.