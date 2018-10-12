سباق دبي أبطال المستقبل ينطلق اليوم

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار نيوماركت العريق بانجلترا اليوم انطلاقة مهرجان «دبي أبطال المستقبل» الذي يختتم يوم غد السبت بأقوى الأشواط وأبرزها «دارلي ديوهيرست ستيكس» للفئة الأولى. إلى جانب «مسار جودلفين ستيكس» و«دارلي ستيكس» للفئة الثالثة. وأقوى الأشواط اليوم «فيلليز مايل» للفئة الأولى و«جودلفين ستد أند ستيبل ستاف أواردي شالانج ستيكس» و«جودلفين أوسو شارب ستيكس».

«نيوماركت أكاديمي»

يتنافس 14 خيلاً في الشوط الأول الافتتاحي «نيوماركت أكاديمي جودلفين ستيكس» لمسافة الألف متر للفئة الثالثة. وأبرز المنافسين «بوكيت دينامو» بقيادة أوسين مورفي وإشراف روبرت كويل و«سيرجي بروكوفيف» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف ايدين اوبرين و«تروماسون» لخليفة بن دسمال بقيادة بن كيرتس وإشراف كيه بوركي و«ويل دون فوكس» بقيادة جيم كراولي وإشراف ريتشارد هانون.

ومن أقوى المنافسين «سكند جنيريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة توم ماركواند وإشراف جيمس تاتي، «بويتري» بقيادة جامي سبنسر وإشراف مايكل بيل و«هارت ورمينغ» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف كلايف كوكس.

الشوط الثاني

يعتبر «فروستي» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف ايدن اوبرين من ابرز المرشحين للقب الشوط الثاني «جودلفين لايف تايم كير اوسو شارب ستيكس» المخصص للمهرات للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر.

ومن أبرز المنافسين على اللقب «انجلز هايد أوي» بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن و«غلانس» بقيادة هاري بنتلي وإشراف رالف بيكيت و«صنداي ستار» بقيادة جيرالد موسى وإشراف ايد ووكر و«أميرالد ايروتش» بقيادة ادام كيربي وإشراف كلايف كوكس. و«ميسترس أوف لاف» بقيادة داني تودهوب و«موت جستي» بقيادة وليم بيوك.

مشاركة «دبي» و«منقب»

يعتبر الشوط الثالث «جودلفين ستد آند ستيبل ستاف أوارس شالانج ستيكس» لمسافة 1400 متر «للفئة الثانية» من بين أقوى الأشواط اليوم، ويتنافس خلاله 8 خيول قوية من أبرزها «دبي» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي و«منقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف وليم هاجس و«سلاطين» للشيخ عبدالله المالك صباح بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف ديفيد أوميرا.

شوط فيلليز مايل

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع «فيلليز مايل»، صراعاً ساخناً بين 8 مهرات لمسافة الميل للفئة الأولى للخيول عمر سنتين.

وأبرز المتنافسات على اللقب «بيوند ريزون» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي و«ليالينا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف السير مايكل ستاوث.

وأبرز المشاركات «أنطوينا دي فيجا» بقيادة هاري بنتلي وإشراف رالف بيكيت، «بريتي بوليانا» بقيادة دانيل تودهوب وإشراف مايكل بيل، «زاقيتوفا» بقيادة سامي مفرنان وإشراف ايدن أوبرين، «شامبوليك» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، و«إريديسا» بقيادة وايني لوردان وإشراف جوزيف باتريك أوبرين.

الشوط الخامس

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس للخيول عمر 3 سنوات ولمسافة الميل ونصف الميل، صراعاً ساخناً بين 11 خيلاً نظراً لتقارب مستوى الخيول المشاركة.

وأبرز المنافسين «بين فراكي» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن. و«بريث كوت» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة اوسين مورفي وإشراف رالف بيكيت، «باريتوني» بقيادة ديفيد ايجان وإشراف السير مايكل ستاوت، «آسترونومر» بقيادة دوناتا أوبرين وإشراف ايدن أوبرين، «روكي ايجل» بقيادة هاري بنتلي وإشراف رالف بيكيت، «سوتوسيزير» بقيادة جيمي كوين، «بيركشير رويال» بقيادة فراني نورتون و«آرتارمون» بقيادة جورج وود و«إيل بوراشو» بقيادة ليفي وليامز وإشراف سايمون دو.

مشاركة خيول الإمارات

يشهد الشوط السادس «جودلفين أندر ستارترز ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1400 متر، مشاركة متميزة لخيول الإمارات حيث يتنافس «فايربيرد سونغ» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «وزيرة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف أوين بوروز، «نيروز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان و«ماري همرفيلد» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، «جست ماي تايب» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة دانيل تودهوب وإشراف روجر فاريان.

الشوط الختامي

يتنافس 10 خيول في الشوط الثامن والأخير «جميرا القصر برايد ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل. يتوقع أن ينحصر صراع اللقب في الشوط الأخير بين «شين اوف ديسيس» بقيادة هاري بنتلي و«سكوتش جيج» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة فرانكي ديتوري.

ومن أبرز المنافسين «أكواريللا» بقيادة اويسن مورفي، «كولونيال كلاسيك» بقيادة وليم بيوك، «فوروايت سوكس» بقيادة جامي سبنسر، «كوين أوف تايم» بقيادة آدم كيربي، «يورو نايت مير» بقيادة توم ماركواند، «دانس ليجند» بقيادة جيم كراولي، «ميدتوريممبر» بقيادة دانيل تود هوب و«كوزمو بوليتان كوين» بقيادة ديفيد ايجان.

الشوط السابع

تعتبر «دون فلاور» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين من أبرز المرشحات للقب الشوط السابع «جودلفين أندر ستارترز أوردس ميدن فيلليز سيتكس» لمسافة 1400 متر للمهرات عمر سنتين، وذلك بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن.

ومن أبرز المتنافسات «ناشرة» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «دوبريف» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان، «ملكة جاهان» لسيف علي بقيادة دانيل مسقط، «ستار أوف وور» بقيادة توم ماركواند.