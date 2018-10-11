«الشارقة للفروسية» يستضيف الأسبوع الثاني لدوري القفز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق، عصر اليوم، وعلى مدى يومين، منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في نسخته الثامنة برعاية لونجين وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية، وتقام أشواط الحفل الثاني الذي يجمع بين فرسان وفارسات قفز الحواجز للمرة الثانية على التوالي خلال الموسم الجديد، على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، ويشارك فيها المنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات.

وتتألف المنافسات من 10 أشواط بمعدل شوطين لكل فئة من الفئات الخمس المعتمدة لدى اتحاد الفروسية، وعلى ضوء المستوى العام لفرسان كل فئة يتم تصميم مسارات 7 أشواط منها، بمواصفات الجولة الواحدة ويضع تصاميمها الدولي علي مهاجر، بمعاونة الدولي علي فاروق، مستعيناً بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 130) سم حسب الفئات، وشوط من مرحلتين للمرة الأولى بالموسم، وشوطين من جولة مع تمايز يصل ارتفاع حواجزها إلى 140سم، وفي شوط الختام المشاركة مفتوحة.

وجدير بالذكر أن منافسات الأسبوعين الأول والثاني، جاء معظم تصميمها بمواصفات الجولة الواحدة، ما يعين الفرسان والخيول للعودة بسلاسة إلى أجواء المنافسات التي ستتضمن المزيد من الأسئلة الميدانية التي يتوجب على الفرسان الإجابة عنها، سعياً في الوصول إلى منصة التتويج، ويتابع فعاليات الأشواط وأداء الفرسان ميدانياً، حسام زميت المستشار الفني ممثلاً لاتحاد الفروسية، ولجنة التحكيم يترأسها للأسبوع الثاني على التوالي، الدولي خليل إبراهيم، بمعاونة الدوليين ليزا حارب، وأحمد الشامسي، وكريستين جروبر.