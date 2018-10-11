اعتزال «هوكبيل» نجم جودلفين

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

أحيل الجواد القوي «هوكبيل»، أحد أشهر الخيول التي حملت شعار جودلفين الأزرق الملكي، إلى التقاعد بعد مسيرة ناجحة للغاية، وحافلة بالإنجازات في عالم السباقات.

سجّل ابن الفحل «كيتنز جوي» 10 انتصارات من 24 مشاركة، وخاض السباقات في ست دول خلال أربعة مواسم تمتد منذ عام 2015.

مدربه شارلي أبلبي امتدحه بحرارة، كان سفير العروض الجريئة التي قدمها هذا الجواد البالغ ست سنوات، وجاءت أكبر انتصاراته بسباق ج1 كورال إكليبس في سانداون بارك في عمر ثلاث سنوات، ثم أحرز لقب سباق ج1 دبي شيما كلاسيك بمضمار ميدان عقب ذلك بعامين.

وقال أبلبي: «لقد كان حصان سباق رائعاً، وسيتذكره الجميع لدوره في وضع إسطبلات مولتون بادوكس بالمسرح الدولي».

«لقد كان سفيراً لجودلفين، ومنح من كان له علاقة به متعة هائلة، وكان يحظى بشعبية كبيرة في الإسطبل».

وأضاف المدرب: «أما الآن، فهو يستعد للاستمتاع بحياة تقاعدية مستحقة عن جدارة».

يشار إلى أن «هوكبيل» حقق جميع انتصاراته بقيادة الفارس ويليام بويك.

كوسغريف يقود «بن بطل»

تم حجز الفارس بات كوسغريف لقيادة المهر «بن بطل» لجودلفين، في مشاركته يوم السبت بسباق ج1 كولفيلد ستيكس في ملبورن.

وسبق أن قاد كوسغريف هذا المهر ابن الفحل «دباوي» مرة واحدة من قبل، حيث اعتلى صهوته عندما أحرز المركز الثاني خلف «بيرميان» في نسخة العام الماضي من سباق ج2 دانتي ستيكس في يورك، فيما حل الفائز لاحقاً بكأس ملبورن «ريكيندلينغ» خلفهما رابعاً.

وأدلى المدرب سعيد بن سرور بتصريح اليوم من مقره في نيو ماركت قائلاً: «سيغادر بات كوسغريف إلى أستراليا لقيادة «بن بطل» بسباق كولفيلد. التقارير التي تلقيتها عن حالة الحصان كانت جيدة. نحن مسرورون للغاية بحالته، وأن سباق السبت سوف يستكمل جاهزيته ويهيئه تماماً لسباق كوكس بليت.

ينتظر أن يمكث كوسغريف فترة هناك لقيادة رفيق «بن بطل» بالإسطبل «بست سوليوشن» بسباق كولفيلد كب يوم السبت، 20 أكتوبر.

حقق هذا الفارس انتصارين في الفئة الأولى على صهوة «بست سوليوشن» في ألمانيا هذا العام.

وفي ذات الأثناء، يعود الفارس جيمس دويل سريعاً إلى ملبورن، لقيادة أربعة خيول من كتيبة مدرب جودلفين شارلي أبلبي خلال نهاية الأسبوع.

سيعتلي دويل صهوة «بلير هاوس» بسباق ج1 كولفيلد ستيكس، و«جنغل كات» في ج1 توراك هانديكاب، و«كوميكاس» بسباق القوائم ويكند هاسلر ستيكس.

كما سيتولى أيضاً قيادة «فوكسوود»، في محاولته للفوز للمرة الثانية على التوالي بسباق القوائم كرانبورن كب يوم الأحد.

ونال دويل قدراً كبيراً من الإشادة لبراعته في قيادة «جنغل كات» للفوز بسباق ج1 سير روبرت كلارك ستيكس في كولفيلد، يوم السبت 22 سبتمبر.

«مسار جودلفين» يفتح أبوابه للدفعة الثالثة

أعلن فريق جودلفين عن فتح باب الترشح للدفعة الثالثة من «مسار» البرنامج التعليمي والمهني في عالم صناعة الخيل، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وسيتم اختيار 8 أسماء للالتحاق بالبرنامج التعليمي الأول من نوعه على مستوى العالم بواقع 4 مواطنين و4 مواطنات، لخوض تجربة فريدة من الدراسة والتطبيق في مختلف مجالات الفروسية أبرزها السباقات والإنتاج والتسويق والتدريب وغيرها من التخصصات المؤهلة إلى إعداد أفضل الكفاءات والقيادات الوطنية في هذا القطاع.