المرزوقي يخوض أولى جولات قفز الحواجز بأولمبياد الشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خاض الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي الجولة الأولى من سباق قفز الحواجز بنظام الفريق، الذي تكون من منتخبات نيوزيلندا وأستراليا وإيران، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، والتي تستضيفها بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين حتى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.

كما حلت لطيفة المازمي لاعبة منتخبنا الوطني للرماية، في المركز الـ19 بمسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار، وحققت المازمي 606 نقاط من خلال 6 جولات، حيث تأهل أول 8 رماة في مرحلة التصفيات لخوض المنافسة على المراكز الأولى والميداليات الملوّنة. وتوجت الدنماركية لورا ستيفن بذهبية المركز الأول في المسابقة، فيما نالت الهندية موهلي جوش الميدالية الفضية، وتوجت الصربية ماريج ماليك ببرونزية المركز الثالث.

من جهة ثانية، ستكون السنغال أول دولة أفريقية تنظم إحدى الدورات الأولمبية، بعد أن فازت بحقوق تنظيم النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2022.

وستقام منافسات الدورة في العاصمة داكار بعد اتخاذ قرار بالإجماع في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في بوينس آيرس، على هامش النسخة الثالثة من أولمبياد الشباب، وهي تنافست مع ثلاث دول أفريقية هي بوتسوانا ونيجيريا وتونس. وأقيمت النسختان الأوليان من الألعاب الأولمبية للشباب في القارة الآسيوية في سنغافورة عام 2010، وفي نانجينغ الصينية عام 2014.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولي، إن أفريقيا موحدة خلف السنغال لاستضافة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2022. من جهته، قال رئيس السنغال ماكاي سول الذي توجه إلى بوينس آيرس، إن السنغال وأفراد جيلها الشباب فخورون بهذا الشرف.