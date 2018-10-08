ثنائية لخيول جودلفين في مضمار لونشامب

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

نال رويال مارين لجودلفين لقب الشوط الثاني في مهرجان «قوس النصر»، الذي اختتم أمس بمضمار لونشامب العريق في باريس.

وقاد الفارس أوسين مورفي «رويال مارين» لتحقيق الفوز في شوط «بري جان لوك لاجاردير للخيول عمر سنتين لمسافة الميل للفئة الأولى بإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.39.10 دقيقة بفارق رقبة عن «بروم» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبرين، فيما جاء «أندرو» في المركز الثالث بقيادة أورلين ليماتري.

تنافس في الشوط 6 خيول قوية. وشهدت المرحلة الأخيرة من الشوط صراعاً مثيراً بين البطل والوصيف، حسمه الأول بمهارة.

«ليليز كاندل» بطل الأول

ظفرت «ليليز كاندل» بلقب الشوط الأول الافتتاحي «بري مارسيل بوساك» لمسافة الميل للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس بيير شارلش بودوت وإشراف فيرمولين، مسجلة زمناً قدره 1.38.98 دقيقة بفارق رأس عن «ماتيماتيكا» بقيادة ماكسيم جيون وإشراف لافون بارياس، فيما جاء «ستار تيرمس» في المركز الثالث بقيادة أندريا أتزيني وإشراف ريتشارد هانون.

«إينيبل» بطلة الآرك

توجت «إينيبل» للأمير خالد بن عبدالله بطلةً لسباق «بري دي آرك دي تريومف» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، محققة التوقعات باعتبارها المرشح الأول للقب، وذلك بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.29.24 دقيقة بفارق رأس عن «سي أوف كلاس» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليم هاجس، فيما جاء «كلوث أوف ستارز» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة فينسنت شيمينود، تنافس في الشوط 19 خيلاً من بينها «تاليسمانيك» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا، و«ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان.

وشهد الشوط تنافساً مثيراً، خاصة في المرحلة الأخيرة التي تمكنت خلالها إينيبل من حسم صراع اللقب لصالحها.

«وايلد إيليوشن» بطلة

توجّت «وايلد إيليوشن» لجودلفين بطلة للشوط الرابع «بري دي أوبرا لونجينز» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى، وذلك بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، مسجلة زمناً قدره 2.4.32 دقيقة بفارق طول عن «ماجيك واند» بقيادة ريان مور وإشراف أيدن أوبرين، فيما جاءت «هوميريك» في المركز الثالث بقيادة كريستوف سوميلون.

وتنافست في الشوط 15 مهرة من بينها «وينتر لايتيننغ» لجودلفين بقيادة هيكتور كروش، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، وديزرت دياموند، للأمير خالد بن عبدالله.

«مابس كروس» يكسب الخامس

حقق «مابس كروس» الفوز بلقب الشوط الخامس «بري دي لابايني لونجينز» لمسافة 1000 متر للخيول عمر سنتين للفئة الأولى، وذلك بقيادة جيرالد موسى وإشراف المدرب مايكل دودس، مسجلاً زمناً قدره 57.11 ثانية بفارق رقبة عن «غولد فايبي» بقيادة كريستيان ديمورو وإشراف تي. باري، فيما جاء «سولجرز كول» في المركز الثالث بقيادة أوسين مورفي وإشراف آرشي واطسون، وتلاه في المركز الرابع المرشح الأول «بكاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف شارلس هيملز. وتنافس في الشوط 16 خيلاً من بينها «تنظيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .

«إنس كورت» وصيفاً

احتل «إنس أوف كورت» لجودلفين مركز الوصيف في شوط «بري دي لافوريت» للخيول عمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف أندربه فابر وتوج «ون ماستر» بطلاً للشوط بقيادة بيبير شارلس وإشراف وليم هاجس بفارس رأس عن الوصيف مسجلاً زمناً قدره 1.20.29 دقيقة.

واحتل «دتش كونكشن» لجودلفين المركز الثالث بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلس هيلز.

سعيد بن سرور: فوز «رويال» إنجاز رائع

قال سعيد بن سرور معلقاً على فوز «رويال مارين»: حقق البطل إنجازاً رائعاً بفوزه بسباق من الفئة الأولى. وهو جواد متطور بشكل دائم، وهذا الأداء كان جيداً للغاية.

سعيد بن سرور مع الفارس أوسين مورفي عقب التتويج

«رويال مارين» جواد قوي فاره القوام، وأشعر بارتياح من الطريقة التي ينتقل بها في السباق، وهو خيل متميز حقاً. ما زال رويال مارين جواداً يافعاً، وسيكون أفضل مستوى مستقبلاً، وهو مرشح للتطور في كل الاتجاهات. وأضاف بن سرور: الفارس أحسن قيادة «رويال مارين» بشكل رائع للغاية، وحقق فوزاً جديداً في الفئة الأولى، وسنرسل الجواد إلى دبي خلال موسم الشتاء.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله اتخذ قرار مشاركة رويال مارين في هذا السباق، وسوف أتشاور مع سموه حول مستقبل الجواد. ظلت خيولنا في عمر السنتين تركض بشكل جيد حقاً هذا العام، وتطور أداء «رويال مارين» منذ فوزه في دونكاستر، ونتطلع للمستقبل.