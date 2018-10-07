3 خيول أمل الإمارات في «قوس النصر» اليوم

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

انتزع «برند تلاند» لجودلفين أمس لقب الشوط الأول «بري شوديناي» للخيول عمر 3 سنوات لمسافة 3000 متر للفئة الثانية، وذلك في انطلاقة مهرجان الآرك الفرنسي على مضمار لوشامب بباريس، وجاء الفوز بقيادة الفارس وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 3.17.64 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ليليان روسيل» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف اتش. بانتال فيما جاء «ماي سواشبو كلر» في المركز الثالث بقيادة ميند يزابال.وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، نحو مضمار لونشامب اليوم، حيث ينطلق سباق بري دي آرك دي تريومف «قوس النصر»، عصر اليوم، للخيول عمر 3 سنوات لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، وذلك بمشاركة 19 خيلاً.

وتمثل الإمارات 3 خيول، وهي «كلوث أوف ستارز» و«تاليسما نيك» لجودلفين، و«ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ويقود الأول «فينسنت شيمنود»، والثاني بقيادة مايكل بارزالونا، ويشرف على تدريبهما أندريه فاير. ويقود «ديفوي» أندريا اتزيني، ويشرف على تدريبه روجر فاريان. وأقوى المرشحين للقب «إينيبل» للأمير خالد بن عبد الله، بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، و«الدجيست» بقيادة بيير شارلس وإشراف أندريه فابر، «كيوغاردنس».

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «بري مارسيل بوساك»، والمخصص للمهرات عمر سنتين، لمسافة الميل للفئة الأولى، في الرابعة والثلث عصراً، بمشاركة 8 خيول قوية. وأبرز المشاركات في الشوط «سيراتونيا» لجودلفين، بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«دبي بيوتي» لجودلفين. ويشهد الشوط الثاني «بري جان لوك لاغادير» للخيول عمر سنتين للفئة الأولى لمسافة الميل، مشاركة 6 خيول قوية، يتصدرها «بوينترون». وأبرز المشاركين «رويال مارين» لجودلفين، بقيادة أويسن مورفي وإشراف سعيد بن سرور، «برومي» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أو برين، «شامان».

خيول جودلفين تواجه التحدي

تواجه خيول جودلفين، التحدي في الشوط الرابع «بري دي أوبرا لونجينز»، والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات، ولمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى، ويمثلها «وايلد ايليوشن» بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«نترلايتنغ». وأقوى المتنافسات على اللقب «ويذيو» بقيادة اورلين ليمير وإشراف فريدي هيد، «ماجيد واند» بقيادة ريان مور وإشراف ايدين أوبرين، «ليدي فرانكل» بقيادة بيير شارلس وإشراف أندريه فابر، «رودوندرون» بقيادة داناشا أوبرين وإشراف ايدن أوبرين، «أثينا» بقيادة وايني لوردان وإشراف ايدين أوبرين، «كاستيلار».

«بطاش» ينافس في الخامس

ينافس «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على لقب الشوط الخامس «بري دي لاباييى دي لونشامب لونجينز»، لمسافة الألف متر للخيول عمر سنتين للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف شارلس هيلز، وأبرز المنافسين «سيتي لايت» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف إس. واتيل، «تنظيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

3 خيول لجودلفين

يشهد الشوط السادس «بري دي لافوريت» للخيول عمر 3 سنوات لمسافة 1400 متر للفئة الأولى، مشاركة 16 خيلاً، من بينها ثلاثة تمثل فريق جودلفين، وهي: «دتش كونكشن» بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلس هيلز، «إنس أوف كورت» بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف أندريه فابر، و«جيمي توتايمز».

«كول» بطل الرئيسي

توج «كول ذا ويند» بقيادة الفارس أورلين ليميتري وإشراف المدرب فريدي هيد بطلاً للشوط الرئيسي «بري دو كادرات» في انطلاقة المهرجان لمسافة الميلين ونصف الميل 4000 متر للفئة الأولى، مسجلاً زمناً قدره 4.24.41 دقائق بفارق طول وربع الطول عن «هولد ذا سيجرين» بقيادة الفارس توني بيكوني، فيما جاء «مورغان لي فايبي» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف أندريه فاير. وتنافس في الشوط 8 خيول، وكان المرشح الأول «هولد ذا سيجرين» قد حلّ في المركز الثاني.