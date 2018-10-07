«أوستيلو» يتوج بلقب الشوط الخامس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نال الجواد «أوستيلو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أمس لقب الشوط الخامس «بري دانيل وايلدنستين» لمسافة الميل للخيول عمر 3 سنوات للفئة الثانية، في انطلاقة مهرجان الآرك الفرنسي، وذلك بقيادة اندريا اتزيني وإشراف المدرب سايمون كريفورد مسجلاً زمناً قدره 1.38.94 دقيقة.

كما نالت «ليدي سيدني» بقيادة ستيفاني باسكوير لقب الشوط الثاني في انطلاقة المهرجان «غراند هانديكاب ديس جومنتس» للخيول عمر 3 سنوات لمسافة الميل وربع الميل مسجلة زمناً قدره 2.8.60 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ماجيك سونغ» بقيادة يوتاكا تاكي وإشراف كوبايا ياشي، فيما جاءت «ميوزيك لوفر» في المركز الثالث بقيادة ألكساندر روسيل.

وتوج «ماستر بريور» بطلاً للشوط الثالث «هاراس دي بوكيتوت» لمسافة الميل والمخصص للخيول عمر سنتين، وذلك بقيادة الفارس وليم بويك وإشراف مايكل بيل مسجلاً زمناً قدره 1.41.30 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «أدينسون» بقيادة ستيفاني باسكوير وإشراف آر. شتوارد.

فيما جاء «لا يكفي» لخليفة دسمال في المركز الثالث بقيادة فابريك فيرون وإشراف المدرب اني. أونيل. وحل «لوكسلي» لجودلفين في المركز الثالث بالشوط الرابع «بري دولار» لمسافة الميل وربع الميل للخيول عمر 3 سنوات للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس وليم بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، ولم يحالفه الحظ في انتزاع لقب الشوط، حيث خسر بفارق نصف طول عن البطل «اليجنمنت» بقيادة ماكسيم جيون وإشراف لافوث بارياس.