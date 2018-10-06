انطلاقة سباق الآرك الفرنسي اليوم بمضمار لونشامب

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار لونشامب العريق في فرنسا اليوم انطلاقة سباق الآرك الفرنسي «قوس النصر» بمشاركة نخبة خيول العالم.

ويستمر السباق حتى يوم غدٍ الأحد، حيث يتضمن السباق الرئيسي مشاركة خيول الإمارات. ويشتمل السباق اليوم على خمسة أشواط وتبدأ انطلاقة الشوط الأول «بري شودري» لمسافة 3600 متر للخيول عمر 3 سنوات للفئة الثانية في الثالثة من عصر اليوم بمشاركة 8 خيول أبرزها «بروتد تلاند» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، إلى جانب «زياد» بقيادة ماكسيم جيون وإشراف لافون بارياس و«ليليان روسيل» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف اتش. إيه بانتال و«بارتابا» بقيادة أوليفييه بيلييه وإشراف أندريه فابر و«ميستك صن شاين» بقيادة ستيفان باسكوير وإشراف أندريه فابر و«بوليفارد» بقيادة فينسنت شيمينود وإشراف أندريه فابر.

الشوط الرئيسي

يعتبر الشوط الرابع «بري دو كادران» للخيول عمر 4 سنوات على المضمار العشبي للفئة الأولى، الرئيسي في السباق لمسافة 3600 متر. ويشهد مشاركة 8 خيول أبرزها المهرة «مورغان ليفاييي» بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف أندريه فابر، إلى جانب «ماكس ديناميت» بقيادة اندريا أتزيني وإشراف دبليو. مولينس، إلى جانب «كول ذا ويند» بقيادة أورلين ليماتري وإشراف فريدي هيد.

شوط «بري دولار»

تتنافس 9 خيول في الشوط الثاني «بري دولار» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الثانية للخيول عمر 3 سنوات.

وأقوى المرشحين للقب «بوكسلي» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي ابلبي، إلى جانب «نايت توبيهولد» بقيادة أوسين مورفي وإشراف هاري دنلوب، «بارون» بقيادة اندريا أتزيني وإشراف وليم هاجس، «فابريكيت» للملكة اليزابيث الثانية بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايكل بيل، «ماسترز سبيريت» بقيادة ابريتز منديزابال وبإشراف رينير، «اليجنمنت» بقيادة ماكسيم جيون وإشراف لافون بارياس، «رويال جوليوس» بقيادة ثيو باشيلوت وإشراف رينير و"سبواي دانسر" بقيادة ريديك كوبليك، وإشراف زد كوبليك.

يعتبر الشوط الثالث «بري دانيل وايلد ستين» لمسافة الميل للفئة الثانية للخيول عمر 3 سنوات، من بين أقوى الأشواط، ويعد مثيراً وساخناً ويتضمن مشاركة 10 خيول أبرزها «غلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد «الجليلة ريسينغ» بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، «غرافايت» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف أندريه فابر، «روينا أوف نا فال» لجودلفين بقيادة كريستيان دي مورو وإشراف هاري دنلوب، «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة اوليفيه بيلييه وإشراف وليم هاجس، «أوستيلو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف سايمون كريسفورد، «هي غامان» لسلطان علي السبوسي بقيادة أوسين مورفي وإشراف جيمس تاتي.

.الشوط الأخير

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس والأخير «بري دي رويالو» لمسافة الميل ونصف الميل «2500 متر» للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات للفئة الثانية مشاركة 6 مهرات من أبرزها «شاهيناز» لاغا خان بقيادة كريستوفر سوميلون وإشراف الن دوبري، «هيرما فرودايت» بقيادة كريستيان دي مورو وإشراف اف. غرافارد، «ماروبرا» بقيادة ثيو. باشيلوت. وإشراف مايك سودان، «برينسيس يازا» بقيادة اندريا أتزيني وإشراف غافين كرومويل، «فوسي» بقيادة ماكسيم جيون وإشراف فريدي هيد، «بالومبي» بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف اندريه فابر.