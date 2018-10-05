«أتينمينت» يخطف الأضواء في لينفيلد

المصدر: متابعة - بهاءالدين عطا

خطف «أتينمينت» لسعيد منانة الأضواء بمضمار لينفيلد يوم أمس، وذلك بانتزاعه لقب سباق «إنجرد جوكيز فند فونيس ستيكس» لمسافة 14000 متر، وذلك بقيادة هاري بنتلي وإشراف جيمس تاتي مسجلاً زمناً قدره 1.24.18 دقيقة بفارق رقبة عن «غازلايت» بقيادة دانيل مسكت وإشراف جيمس فانشاو. فيما جاء «فولتيك» في المركز الثالث بقيادة روبرت هافليست وإشراف بأول كول. وتلاه في المركز الرابع «سايلنت هنتر» لجودلفين بقيادة هيكتور كروش وإشراف سعيد بن سرور، وقد كان المرشح الأول للفوز باللقب.

ومن جانب آخر، احتل «جلاد» لجودلفين مركز الوصيف في شوط «188 إكسترا بليس ريسيس ميدن ستيكس» لمسافة الميل، وذلك بقيادة جاسون واطسون وإشراف المدرب سعيد بن سرور. وتلاه في المركز الثالث «زائر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

تنافس في الشوط 7 خيول، وكان «غوري» الحائز على المركز الأول بالشوط بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، المرشح الأول للقب. وقد حقق التوقعات لمعجبيه، حيث نال اللقب بفارق طول وربع الطول عن «جلاد».