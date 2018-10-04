«كارلو» يتوج بكأس الوثبة ستاليونز في الجزائر

المصدر: Ⅶ الجزائر - البيان الرياضي

توج الجواد الرمادي «كارلو» لفهد ميتدجي، بإشراف المدرب حبيب دجلولي، وبقيادة الفارس محمد دجلولي بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة البالغ جائزته المالية 5 آلاف يورو، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار تيارت معقل سباقات وتربية الخيول في الجزائر.

وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق مع تشجيع الجمهور، حيث تمكن البطل «كارلو» من حسم الأمور والتتويج باللقب في عمق المستقيم بعد أن تفوق على صاحب المركز الثاني «انازارنا»، فيما جاء في المركز الثالث «شيرجار».

أقيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسط نجاح جماهيري غير مسبوق فاق التوقعات، تحت مظلة النسخة العاشرة من المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

كما أقيم سباق كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. وتعتبر «حظيرة شاوشاوة» في تيارت أكبر مركز لتربية الخيول في إفريقيا، وأول مخبر علمي عربي لتحسين انسال وتربية الخيول العربية الأصيلة.

تتويج

وعقب ختام الشوط، قام يوسف آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، بحضور مسؤولي مضمار تيارت، بتقديم الجوائز للفائزين في الشوط. من جانبهم، رحب المنظمون وأبدوا سعادتهم الغامرة باحتضان سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن جولات المهرجان العالمي متمنين أن تتواصل هذه السباقات، كما أكدوا أن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، استطاع أن يكتسب سمعة عالمية طيبة نظراً لاهتمامه بإعلاء شأن الخيول العربية.

بصمات

كما أكد سفير الدولة لدى الجزائر، أن دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في سباقات الخيول العربية الأصيلة يأتي في إطار العلاقات الثنائية التي تجمعنا مع الأشقاء في الجزائر، مؤكداً أن اهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالخيول العربية كان له بصمات واضحة على المستوين المحلي والعالمي، وتم اختيار تيارت للمرة الثانية، حيث تهتم بسباقات الخيول العربية، بعد إقامة سباق ناجح بمضمار الخروبة بالعاصمة الجزائر.

وأضاف: هذا الدعم يعتبر دفعة كبيرة لسباقات ومربي الخيول العربية في الجزائر والمغرب العربي بشكل عام، ويشكل نقلة نوعية لسباقات الخيول العربية في الجزائر من المحلية إلى العالمية.

من جانبه، أشاد مبارك النعيمي، مدير الترويج الدولي بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بسباقات الخيول العربية الأصيلة وسباق كأس الوثبة ستاليونز في تيارت معقل تربية الخيول العربية الأصيلة.

رعاية

يدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

كما ترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.