خيول عمار النعيمي تتوّج بـ 3 ألقاب ذهبية في ألمانيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

توّجت خيول سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة، بثلاثة ألقاب ذهبية في ألمانيا في ختام بطولة كأس الأمم لجمال الخيل العربي 2018 التي اختتمت مساء أول من أمس في مدينة آخن، في إنجاز جديد لفروسية الإمارات وتحديداً في مسابقات جمال الخيل العربي، يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة على المستويين المحلي والدولي. جاء ذلك بعد أن هيمنت خيول مربط عجمان على معظم ألقاب البطولة التي أقيمت في قاعة ألبرت وحققت ثلاثية ذهبية جاءت عبر كل من المهر الصاعد «أدميرال» والنجم «ع ج كفو» والمهرة الرائعة «ع ج سمارا»، وتوجت خيول سموه بهذه الإنجازات خلال حضوره ختام البطولة.

وواصل النجم الصاعد «أدميرال» «ايمرالد جي x هنايا» تألقه اللافت عندما اعتلى صدارة الأمهار عمر سنة ونال اللقب الذهبي بالإجماع وكان قد تأهل للمنافسة على اللقب بعد أن حقق أعلى معدل نقاط خلال فئة المهار عمر سنة متصدرا شوطه بـ 92.13 نقطة. وفرضت المهرة الرائعة «ع ج سمارا» ع ج مردان x سما ايه ام نفسها كنجمة جديدة في عالم الجمال حين توشحت بذهب المهرات وكانت قد تأهلت للمنافسة بعد أن تصدرت الشوط (A) لفئة المهرات عمر سنة محققة 91.80 نقطة، فيما نال المهر «ع ج كافو» شنغهاي إي ايه xع ج كحيلة ذهبية الأمهار بعد أن تّأهل للمنافسة من فئة المهار عمر 3 سنوات.

يذكر أن المهر «أدميرال» سطع نجمه خلال فعاليات بطولة المملكة المتحدة لجمال الخيل العربية الشهر الماضي واستطاع أن ينال ثقة الحكام والحصول على اللقب الفضي للأمهار عمر سنة. وكانت النجومية المطلقة للنجم الجديد لمربط عجمان «أدميرال» عندما توج بذهبية بطولة دبي الدولية بعد أن حقق 91.90 نقطة خلال الشوط التأهيلي ليصعد لشوط البطولة النهائية التي نالها عن جدارة واستحقاق ليضيف إنجازا جديدا لخيول مربط عجمان.