«كويك ساند» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا

المصدر: لويفيل - البيان الرياضي

واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين، نجاحاتها العالمية في المحطة الأميركية الثامنة، التي احتضنها مضمار تشرشل داونز الرملي العالمي «أشهر مضامير السباقات الأميركية»، بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي، والتي أقيمت يوم أول من أمس في مهرجان كنتاكي لسباقات الخيول العالمي.

وشهد السباق الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أصداء أميركية واسعة، وحضوراً جماهيرياً كبيراً، اكتظت به مدرجات مضمار تشرشل داونز، معقل سباقات ديربي كنتاكي والبريدرز كب الأميركي، إذ عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وتزين المضمار بأعلام الإمارات، ليؤكد على الأهمية الكبيرة والمكانة المميزة التي تحتلها سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أميركا والعالم بصفة عامة.

وخطف الجواد «كويك ساند»، المصنف رقم 123 عالمياً، والمنحدر من نسل بيرنيج ساند، والمملوك لجيلز وبيتي وجوزيف، بإشراف المدرب جيرنيستو توريز، وبقيادة الفارسة ساشا روزين هوفر، الأنظار، وضرب موعداً بقوة لحسم لقب الشوط مبكراً، بسيطرته المطلقة على مجريات الشوط منذ البداية، وصولاً لنقطة ختام السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الأولى، وذلك بزمن 1،54،65 دقيقة.

فيما حل بالمركز الثاني «ماجيك مان»، في حين وقف بالمركز الثالث «ايسترمان»، كما بلغ مجموع جوائز السباق المخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق، (100 ألف دولار أميركي).

وقام في الختام ماجد حسن السويدي، القنصل العام للدولة في نيويورك، وسعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفائزين، وتقديم الكؤوس الثلاث لمالك ومدرب وفارسة (كويك ساند) بطل السباق، وسط أجواء عالمية.

المهيري: المحطة الأميركية ضاعفت المنجزات



أشاد سعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار تشرشل داونز العريق، مبيناً أن النجاح الذي تحقق في سباق تشرشل فاق التوقعات، وأكد على المكانة التاريخية لأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

لافتاً إلى أن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يولي أهمية كبيرة لتقديم الدعم وأسباب النجاح، لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مثمّناً دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، التي لها الأثر البارز في مسيرة نجاحات الكأس الغالية.

وأكد المهيري أن المحطة الأميركية الثامنة، شهدت مشاركة نخبة وأقوى الخيول العربية الأصيلة، كما ترجم من خلال الحضور والتفاعل الجماهيري، الكثير من الأهداف، وعزز الرسالة السامية للكأس الغالية في مضامير العالم بنسختها الخامسة والعشرين، واحتفالية اليوبيل الفضي في عام زايد، مبيناً أن النجاح الذي تحقق في مضمار تشرشل بأميركا، ضاعف قيمة المنجزات التي حققتها السباقات هذا العام، منوهاً بأهمية الأصداء الإيجابية التي تركها السباق بعد كل محطة، مشيداً بالحضور الجماهيري الغفير، والذي عكس اهتمام أوساط المُلاك ومرابط الخيول العربية والعالمية الموجودة في أميركا.

ماجد السويدي: النجاحات العالمية مكسب مهم لإعلاء مكانة الخيل العربي



تقدم ماجد حسن السويدي قنصل عام الدولة في نيويورك، بأسمى آيات الشكر والعرفان، لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لرعايته واهتمامه الكبير بنهضة الرياضات التراثية والحفاظ على مكانتها، وتعريف العالم بهذا الموروث المتجذر في عراقة ماضينا، مشيداً بالدعم السخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمسيرة سباقات الخيل العربية في دول العالم، مشيداً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودوره الريادي في تحقيق التقدم والتطور الكبير لقطاع الخيل والفروسية.

وأكد السويدي على أهمية ومكانة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لدى الجماهير ومحبي الخيل في أميركا، مبيناً أن تنظيم السباق في أعرق المضامير على صعيد العالم، وسط حضور جماهيري كبير، يمثل مكسباً كبيراً لرؤية إعلاء الخيل العربي الأصيل في مضامير العالم.

فخر

وعبّر السويدي عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير والمبهر الذي حققه السباق بمحطته الأميركية الثامنة، التي أقيمت في مضمار تشرشل داونز، ومدى الاهتمام الجماهيري والإعلام الأميركي بالسباق، مؤكداً أن هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم، مبيناً أن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة، بإبراز هذا التراث والترويج لعراقته ، الذي اهتم به المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله،

قناة ياس تواصل التميز

واصلت قناة ياس مواكبتها الدائمة وتغطيتها التلفزيونية المباشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الخامسة والعشرين، بوجودها الفاعل في كل محطة، حيث قام الزميل مسعود محمد، بإجراء العديد من اللقاءات التلفزيونية مع المسؤولين والمُلاك والمدربين، أثناء تغطيتهم للمحطة الثامنة التي أقيمت في مضمار تشرشل داونز بأميركا، كما أجرت لقاءات مع المتابعين والمحبين وأصحاب الشأن، عن انطباعاتهم عن الكأس الغالية، وتنظيم السباق في مهرجان كنتاكي لسباقات الخيول العالمية.

ساشا فارسة الإنجاز

أعربت الفارسة ساشا روزين هوفر، عن سرورها بفوزها بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار تشرشل داونز، مؤكدة أنه قبل انطلاق السباق، كانت التوقعات مختلفة عن المنافسة، والنتيجة التي شهدها السباق، مبينة أن الخيول المشاركة تعتبر من أقوى وأبرز الخيول العربية الأصيلة في أميركا والعالم، والمصنفة بأعلى الدرجات.

وقالت: «فخورة بقيادة كويك ساند لإحراز لقب مهم، في حدث نترقبه جميعاً في كل عام، حيث كان هناك تقدم بالبداية لعدد من الخيول المشاركة، ولكن استطاع كويك فرض قوته واندفاعه نحو المقدمة عن جدارة».

وأضافت: «الحدث دائماً ما يجمع أفضل المصنفين من نخبة الخيول العربية في أميركا، الأمر الذي يرفع قيمة التنافس والتحدي من أجل شعار اللقب والتتويج».

توريز: فوز «كويك ساند» إنجاز مهم

قال جيرنيستو توريز مدرب كويك ساند بطل السباق: «فخورون بالمشاركة بهذا السباق العالمي المهم، كما نفخر بفوزنا بلقبه، والحصول على المركز الأول من بين نخبة وأقوى الخيول العربية الأصيلة المشاركة في السباق».

مضيفاً أن الفوز بهذا اللقب، يُعَد مفخرة وإنجازاً مهماً في مسيرة الجواد والمالك والمدرب والفارس، لما له من وزن رفيع المستوى من بين السباقات العالمية المؤثرة، وذات الصيت الواسع على الصعيدين الفني والإعلامي، مرحِّباً بتنظيمه ضمن مهرجان كنتاكي لسباقات الخيول العالمية، وهو أمر إيجابي، يعكس مكانته بين السباقات العالمية الكبيرة، مشيداً بالقائمين على السباق، الذي كان مثالياً من كافة الجوانب التنظيمية والجماهيرية، والإثارة الكبيرة على مستوى المنافسة بين الخيول المشاركة.

فيلنري: شكراً للإمارات

توجّه كيفن فلينري رئيس مضمار تشرشل داونز، بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، على تنظيمها المتواصل لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، للعام الثالث على التوالي، مشيداً بالنجاح المبهر الذي سجله السباق.

معرباً عن اعتزازه باحتضان مضمار تشرشل لاحتفالية اليوبيل الفضي، والنسخة الخامسة والعشرين، وهو رقم مميز، يؤكد على ريادة سلسلة الكأس، والأصداء الكبيرة التي تحققها في كل عام، موضحاً أن السباق شهد مشاركة أفضل 9 خيول عربية أصيلة مصنفة عالمياً، وصاحبة سجل وحضور حافل بالنجاحات والإنجازات، مؤكداً على أن سلسلة الكأس، تعد من السباقات الشهيرة في أوروبا والعالم، وتحظى بمتابعة وأهمية كبيرة من قبل مُلاك الخيل والمدربين والفرسان في العالم.