«فاين نيدل» لجودلفين يتوَّج بطلاً في اليابان

المصدر: ناكاياما-البيان الرياضي

اقتنص «فاين نيدل» لجودلفين الفوز بسباق سبرينترس ستيكس (ج1)، على مسافة 1200 متر في ناكاياما باليابان يوم أمس الأحد، مقدماً أداء مثيراً، كفل له صدارة السباق قريباً من خط النهاية.

جواد الخمس سنوات ابن «ادماير موون»، بإشراف يوشيتادا تاكاهاشي، بقيادة يوغا كاوادا، انطلق بشكل رائع من بين 16 خيلاً مشاركاً في السباق الممتد على مسافة ستة فيرلونغ على العشب.

واستقر بالمركز الثامن إلى الجهة الخارجية، ثم انطلق بقوة، مفجراً سرعة عالية، ولمسافة طويلة في المسار المستقيم، كانت كافية للحاق بالمتصدر «لاف كامبف»، والتقدم عليه بفارق رقبة، في زمن بلغ 1 دقيقة و8.3 ثوانٍ على أرضية معتدلة.

وبالتالي، أصبح الجواد السادس الذي يحقق الفوز في كلا سباقي الفئة الأولى في اليابان في نفس العام، وكان قد أظهر قبل ذلك سرعة عالية، منتقلاً من المراكز الخلفية، محققاً فوزاً بفارق أنف بسباق تاكاماتسونوميا كينين، على ذات المسافة في شكيو باليابان.

وقال هاري سويني رئيس دارالي اليابان: «نشعر بسعادة غامرة جراء هذا الفوز المثير».

يتمتع «فاين نيدل» بأفضل مستوى من الجاهزية لدى مشاركته في هذا السباق، ولكن مع تحول الأرضية إلى لينة، كانت هناك فرصة لمفاجأة بحدوث نتيجة مفاجئة.

«لا توجد المزيد من سباقات السرعة بالفئة الأولى في اليابان، إلا في مارس من العام القادم، ولذلك يجب عليه المشاركة في السباقات الدولية».

قدم «ثندر سنو» أداء رائعاً، ولم يخسر إلا في الخطوات الأخيرة من سباق ذا جوكي كلوب غولد كب ستيكس، على الرمل في بيلمونت بارك، يوم السبت اول من امس . انطلق المهر البالغ من العمر أربع سنوات، ابن «هيلمت»، متأخراً بعض الشيء من البوابة الخارجية الثامنة، بقيادة فارسه المعتاد كريستوف سوميون، ولكنه سرعان ما عوّض عن ذلك بشغله المركز الثالث.

وانطلق «ثندر سنو» في تحدي المتصدرين، ووصل الصدارة في آخر فيرلونغ، وبدا مقبلاً على الفوز، قبل أن يتقدم «ديسكريت لافر» في اللحظات الأخيرة، ومن الجهة الخارجية، ليحقق فوزاً بفارق رقبة، في زمن بلغ 1 دقيقة و59.99 ثانية.

وعلى الفور، قال المدرب سعيد بن سرور في تعليق على النتيجة: «لا أكاد أصدق أن «ثندر سنو» خرج خاسراً».

وعلّق مدرب جودلفين على جواده الفائز بكأس دبي العالمي (ج1) برعاية طيران الإمارات قائلاً: «لقد قدم مجهوداً رائعاً، وأنا مرتاح للغاية من الأداء».

«وكان بحاجة لهذه المشاركة لاكتساب جاهزية أكبر، وسيتجه الآن إلى بريدرز كب كلاسيك (ج1، 10 فيرلونغ، رمل، شيرشل داونز، 3 نوفمبر)».