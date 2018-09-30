«هارتنل» يحقق الفوز 21 لجودلفين للفئة الأولى بأستراليا

المصدر: راندويك- البيان الرياضي

وضع الجواد الأفضل نجاحاً في إسطبلات جودلفين أستراليا «هارتنل» نفسه، ضمن أفضل الخيول التي أشركها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سباقات أستراليا، بتحقيقه فوزاً مذهلاً بسباق «ابسوم هانديكاب» في راندويك يوم أمس السبت.

وحقق «هارتنل» الفوز رقم 21 لجودلفين بسباقات الفئة الأولي ورقم 1300 للسباقات المصنفة حول العالم. وبرغم حمله أعلى وزن من جميع المشاركين، فجّر «هارتنل» قوة دافعة لا يمكن صدها، كانت كافية لانتزاع الصدارة في الخطوة الأخيرة، وتأمين فوزه الرابع بالفئة الأولى، مسجلا زمنا قدره 1.32.73 دقيقة بفارق راس عن «دارجينتو».

بالنسبة للمدرب جيمس كمنغز، يعد الفوز السادس له على المستوى الأعلى منذ توليه مهام التدريب في جودلفين أستراليا في منتصف 2017.

علاوة على انتصاراته الأربعة على المستوى الأعلى، شغل «هارتنل» مراكز أمامية في كل من ملبورن كب (ج 1)، وكوكس بليت (ج 1)، وهما اثنان من أفضل السباقات الأسترالية.

بلغت المكاسب التي حققها «هارتنل» الآن، قرابة 5.5 ملايين دولار أسترالي، جراء تحقيقه 13 فوزاً.

حققت «عهود» لسمو الشيخ محمد بن خليفة فوزها الأول من خلال 10 مشاركات، وذلك بانتزاعها لقب سباق «دارلي فلايت ستيكس» لمسافة الميل «للفئة الأولى» والمخصص للمهرات بقيادة تيموثي كلارك وإشراف المدرب طوني ماكفوي، مسجلة زمناً قدره 1.34.74 دقيقة بفارق رقبة عن «فيستا» بقيادة هوج بومان.