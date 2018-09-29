كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا اليوم

المصدر: كنتاكي – البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقام اليوم المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أشهر مضامير سباقات الخيول الأميركية والعالمية «تشرشل داونز» العريق معقل سباقات ديربي كنتاكي والبريدرز كب الأميركي، وذلك في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي ضمن مهرجان كنتاكي لسباقات الخيول الأميركية.

ويقام السباق امتداداً لنجاحات سلسلة الكأس الغالية بنسختها الخامسة والعشرين وهي تحتفي باليوبيل الفضي بعشرة سباقات حول العالم ضمن أجندتها لعام 2018، والتي اقتربت من ختامها بعد انطلاقتها من مصر في شهر أبريل وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وموسكو وبريطانيا، وصولاً لأميركا ومن ثم الانتقال للمحطات العربية في المغرب 18 نوفمبر المقبل والمملكة العربية السعودية في 6 ديسمبر المقبل.

إذ تقام الكأس الغالية دعماً لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية وتعريف العالم بأهمية الخيل العربي وعراقة تراث الإمارات الأصيل، انسجاماً مع رؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبالتزامن مع عام زايد الذي يستعرض إرث ونهج المغفور له.

وتتجه أنظار وعشاق سباقات الخيول العالمية والأميركية نحو مضمار تشرشل داونز العريق في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الذي تأسس عام 1875، وتبلغ مساحته حوالي ٣٢ هكتاراً، ويتسع الميدان لحوالي ١٦٥ ألف متفرج، كما تم تصنيف المضمار ضمن أفضل ٦٥ مضماراً للسباق في العالم.

وسيجمع سباق المحطة الأميركية الثامنة نخبة الخيول العالمية وسط ترقب كبير من الجماهير الغفيرة التي ستشهد السباق بجانب اهتمام الإعلام الأميركي الواسع، والحضور الدبلوماسي، إذ سيقام السباق لمسافة 1600 متر للفئة الأولى والمخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز (100 ألف دولار أميركي).

وسط مشاركة 9 من أبرز الخيول القوية في أميركا التي تتطلع لتسجيل حضورها وتنافسها على لقب الكأس الغالية التي تعد من أهم السباقات الكلاسيكية التي تترقبها المضامير العالمية، بما يدعم خطط نهضة الخيول العربية الأصيلة، ويعزز ريادتها وتميزها على الصعيد الدولي.

وتجمع المحطة الثامنة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة أفضل الخيول المصنفة بأعلى الدرجات على المستوى الدولي والحائزة ألقاباً عديدة في السباقات العالمية، من بينها:

(كويك ساند) المصنف رقم 123 عالميا، (كويك اند ريتش) بطل النسخة الماضية، (بيرن نوتيس ام سي) المصنف 121 عالميا، (ايسترمان)، (اب تاون ساندي غيرل)، (ميستيكل ام اش اف)، (ار بي هوكس بوكس)،(ماجيك مان)، (ذس اس اوسوم) والذي يعد من نخبة الخيول العالمية.

ويقام السباق للعام الثالث على التوالي في مضمار تشرشل داونز بداية من سباقات عام 2016 والتي شهدت تتويج الجواد «باديس دي» للمالك كوارتر موون رانش، فيما فاز بسباق عام 2017 الجواد «كويك اند رييش» للمالك توم فريتيس وبإشراف المدربة ايشبي لاين، وبقيادة الفارس روكو جونيور جوزيف والمتواجد في سباق اليوم للدفاع عن لقبه بمواجهة النخبة القوية الطامحة لتسجيل حضورها في أعرق السباقات الكلاسيكية.

ويأتي السباق الذي يقام تحت مظلة اللجنة المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا الأميركية لسباقات الخيول.

نجاحات عالمية

من جهته أشاد مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

بالدعم السخي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا وعرفانا بدعمهما المتواصل لمسيرة نهضة وإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة دول العالم.

وقال اليبهوني: إن توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقود خطط إعلاء الخيل العربي الأصيل لمكانة عالمية متقدمة، مضيفا: إن سباق اليوم في مضمار تشرشل داونز الأميركي خير دليل على ما وصلت إليه الكأس الغالية من سمعة مرموقة ترسخت في أعرق وأهم المضامير العالمية.

وتابع اليبهوني قائلاً: "حريصون على مواصلة تنظيم السباقات بأعلى المعايير والمستويات بما يتماشى مع الاسم الذي يرتبط به ومكانته العالمية وسيرته التاريخية الحافلة بالنجاحات.

وهذا ما جسدته النسخة الخامسة والعشرون واحتفالية اليوبيل الفضي في عام زايد التي أكدت على كافة المستويات مدى الترحيب الكبير والأصداء الواسعة وتفاعل ملاك الخيل العالمي والحضور الجماهيري بكل محطة من المحطات السابقة، مبينا أن تنظيم المحطة الثامنة ضمن مهرجان كنتاكي لسباقات الخيول العالمية في أميركا .

وفي مضمار تشرشل داونز العريق يعد إنجازاً مهماً ومكسباً إضافياً لمسيرة الحدث ولرياضة الخيل والفروسية في الإمارات بصفة عامة، معبراً عن فخره لمشاركة نخبة الخيول التي تجمع بين القوة والعراقة والسجل الحافل بالألقاب في السباق، بما يؤكد على مكانة الحدث وأهميته بين السباقات العالمية.

الأمر الذي يساهم بترسيخ نهج المؤسس ورؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبالتزامن مع عام المؤسس لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتسخير كافة مقومات الحفاظ على الإرث التاريخي للإمارات.