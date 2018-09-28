ثلاثية لخيول الإمارات في نيوماركت

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

خطفت خيول الإمارات الأضواء في مضمار نيوماركت العريق في إنجلترا يوم أمس، بانتزاعها الفوز في ثلاثة أشواط مثيرة، حيث حققت «لايت دايركشن» لجودلفين الفوز في الشوط الثالث «بونهام فيلليز هانديكاب» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس أوسين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

ونال «سواح» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز في الشوط السابع «مولسون كورس هانديكاب» لمسافة الميل بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بروز.

وحقق «هيومانيتاريان» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الوصيف في سباق «بونهامس ميدن ستيكس» لمسافة الميل، وذلك في مشاركته الأولى بالمضمار بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن. يشار إلى أن المشاركة المقبلة للمهر البطل يوم 27 أكتوبر بمضمار دونكاستر بسباق «تروفي ستيكس» ثم سباق الديربي الإنجليزي أول يونيو 2019 لمسافة 2400 متر.

وفاز «اركتيك ساوند» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بلقب الشوط الرابع «تاتر سالز ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون.