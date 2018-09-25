إيلاريا: الفوز الـ 77 إضافة مميزة لمسيرتي

المصدر: دوندخت - البيان الرياضي

أعربت البطلة ايلاريا ساجيومو عن سعادتها بالتأهل للمشاركة في نهائيات بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات في أبوظبي، عقب فوزها المثير في مضمار دوندخت على صهوة الجواد «ليتس دو إت».

وقالت: السباق كان رائعا للغاية وبكل تأكيد المنافسة كانت شرسة من قبل الفارسات الأخريات، ولكن دخلت بتكتيك جيد وتوجيهات المدربة وتجاوب الجواد بصورة جيدة، وأنا سعيدة للغاية بهذا الفوز الـ 77 الذي سيكون إضافة جديدة لمسيرتي.

انتصار

يذكر أن البطلة الإيطالية ايلاريا ساجيومو تبلغ من العمر 41 عاماً وتعمل في وظيفة مدرب في الوقت الحالي إلى جانب كونها فارسة، وحصلت على أول رخصة لها في عام 1998، ويبلغ وزنها 57 كلجم. ومن أبرز الانتصارات التي حققتها ايلاري والبالغة 77 انتصارا، كان فوزها ببطولة العالم للفيجنتري للسيدات في عام 2002.

من جانبها، أشادت مارجريت دي رويتر رئيسة جمعية الخيول العربية الأصيلة في هولندا، بالدعم الكبير الذي يقدمه المهرجان لسباقات الخيول العربية في العالم بصفة عامة وفي هولندا بصفة خاصة، متضمنة سباقات الوثبة ستاليونز لصغار الملاك. موضحة أن الجو كان ممطرا، ولكن السباق جاء رائعاً، واستمتع الجمهور بالسباقات الثلاثة، مشيرة إلى أن سباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور آل نهيان لخيول البوني قد وجد تجاوبا كبيرا بالرغم من حداثته.