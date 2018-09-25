76 سباقاً في موسم القدرة الجديد

المصدر: دبي-علي الظاهري

كشف اتحاد الفروسية الإماراتي، عن روزنامة سباقات القدرة في الموسم المحلي الجديد، البالغ عددها 76 سباقاً، تشمل المنافسات الرسمية الرئيسة، والسباقات التأهيلية التي ستحتضنها كل من مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وقرية الإمارات الدولية للقدرة في الوثبة، وقرية بوذيب العالمية للقدرة في أبوظبي.

وأبرز ما تضمنه برنامج الموسم الجديد، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي ستقام يوم 9 فبراير لمسافة 160 كم دولي «3 نجوم»، في قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي سينطلق يوم 27 ديسمبر في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وسيدشن المهرجان، سباق السيدات لمسافة 100 كم، ويليه في اليوم التالي السباق المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، ثم كأس «جميلتي» المخصص للأفراس، ويُختتم المهرجان يوم 5 يناير بالسباق الرئيس، وهو سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، لمسافة 160 كم دولي «3 نجوم».

وينطلق مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، للقدرة، يوم 11 من مارس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بسباق سمو ولي عهد دبي المخصص للسيدات لمسافة 90 كم، يليه سباق سمو ولي عهد دبي المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، بينما يتضمن اليوم الثالث من المهرجان سباق «اليمامة» للأفراس لمسافة 120 كم، ويختتم الكرنفال فعالياته بإقامة سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كم، الذي سيقام يوم 16 مارس.

اليوم الوطني

ويقام كأس اليوم الوطني لمسافة 120 كم، يوم 1 ديسمبر المقبل، بقرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة، بينما ينطلق سباق «يوم الشهيد» للإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي يوم 29 نوفمبر لمسافة 100 كم، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ويقام كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، يوم 24 نوفمبر، لمسافة 120 كم دولي «نجمتين» بقرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة، بينما ينطلق يوم 26 يناير، سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين، لمسافة 120 كم بقرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة.

فيما يبدأ يوم 22 فبراير سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، المخصص للسيدات لمسافة 100 كم، يليه في اليوم الثاني كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كم بقرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة.

قرية بوذيب

وينطلق مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يوم 13 فبراير، الذي سيقام في قرية بوذيب العالمية للقدرة، بسباق سموه لمسافة 240 كم دولي «3 نجوم»، على مدار 3 أيام، بمعدل 80 كم في كل يوم، وسباق مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للسيدات لمسافة 100 كم، يليه اليوم الثاني، سباق مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ذات الملكية الخاصة لمسافة 120 كم، ليسدل الستار على المهرجان بسباق سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين لمسافة 120 كم دولي «نجمتين».

كما تستضيف قرية بوذيب، كأس الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان للقدرة، وكأس الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، للشباب والناشئين يوم 9 نوفمبر.

سيح السلم

ويستهل موسم سباقات القدرة في الدولة عموماً، ومدينة دبي الدولية للقدرة على وجه الخصوص، فعاليات الموسم الجديد بـ «تحدي سيح السلم» المفتوح، لمسافة 100 كم يوم 24 أكتوبر المقبل في سيح السلم، يليه كأس «الوصل» لمسافة 100 كم للإسطبلات الخاصة يوم 25 أكتوبر.

وتشمل سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة كأس «المرموم» يوم 15 نوفمبر لمسافة 120 كم، وكأس «جميرا» لمسافة 120 كم يوم 13 ديسمبر، وكأس «الفهيدي» لمسافة 120 كم يوم 7 فبراير، وسباق «برقات الليان» المخصص للسيدات لمسافة 100 كم، ويختتم الموسم بكأس المدربين لمسافة 100 كم يوم 21 مارس المقبل.

سباقات الوثبة

وضم برنامج قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة، مجموعة من السباقات من ضمنها سباق الوثبة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم يوم 27 من الشهر المقبل، وسباق تحدي الوثبة لمسافة 120 كم يوم 10 نوفمبر، وكأس «ياس» للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم يوم 8 ديسمبر، وكأس «الوثبة» للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم يوم 15 ديسمبر، وكأس «الريف للقدرة» لمسافة 120 كم يوم 12 يناير، وبطولة الإمارات للقدرة لمسافة 120 كم يوم 2 فبراير.

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تنطلق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 10 يناير، بسباق السيدات لمسافة 100 كم في قرية بوذيب العالمية للقدرة، وسباق آخر للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، يليه في اليوم الثاني، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للشباب والناشئين لمسافة 120 كم «نجمتين».