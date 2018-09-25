«بولت» يتوّج بكأس زايد في دوندخت بهولندا

المصدر: دوندخت - البيان الرياضي

توج الجواد «لايتنج بولت» لمالكه لاندجود ووترلاند، وبإشراف كارين فان دين بوس وبقيادة تاج أوشي، بطلاً للجولة التاسعة لكأس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الثانية، فيما فازت الفارسة الإيطالية ايلاريا ساجيومو بالجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات «افهار»، وظفر الفارس جوس ويسندرو بدولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار دوندخت في هولندا، بالتزامن مع النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، والاحتفاء بـ«عام زايد» ومرور 100 عام على مولده تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وخصصت الجولة التاسعة لكأس زايد لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 35 ألف يورو، للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، وشارك فيها 8 خيول، وجاء السباق الذي أقيم وسط هطول الأمطار الغزيرة، مثيراً ومملوءاً بالتحدي.

صدارة

في البداية تقدم إلى الصدارة «لايتفيت» بقيادة جلين برام ومن خلفه «إماراتي» بقيادة جي فيتزباتريك، فيما آثر تاج أوشي لجم «لايتنج بولت» في المركز الثالث، وظل السباق ينسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، وحث تاج أوشي جواد القوي «لايتنج بولت» على بذل مزيد من الجهد فتقدم الجواد بخطى حيثية، وعند الوصول إلى عمق المستقيم انطلق البطل المنحدر من نسل «منجز» بصورة لافتة ليتفوق على منافسيه بفارق بلغ 7 أطوال.

وجاء في المركز الثاني الجواد «ميلاد» بقيادة بولتين، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس البلجيكية «جاماس دي أي» بقيادة الفارسة آنا فان دين تروست، وسجل البطل زمناً وقدره 2:14:30 دقيقة.

من جانبها، أكدت المدربة كارين فان دين بوس التي أطلقت اسم الجواد «لايتنج بولت» تيمناً بالعداء العالمي الشهير يوسن بولت، أن الجواد أنجز المهمة الملقاة على عاتقه وهذا فوزه الثاني بسباق كأس زايد بعد النسخة 6 في بلجيكا، بدوره، أشاد الفارس تاج أوشي بالجواد البطل، وقال: «كنت أتوقع أن يحقق الفوز، ولكن ليس بهذا الفارق الكبير من الأطوال».

مونديال «أم الإمارات»

واجتذب الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات «افهار» لمسافة 2000 متر، والبالغ جائزتها 30 ألف يورو، 8 فارسات على صهوات الخيول العربية الأصيلة من مختلف دول العالم.

وجاءت البداية هادئة حتى الوصول إلى عمق المستقيم قبل أن تدخل الفارسات في تنافس مثير، ولكن الفارسة الإيطالية استغلت خبرتها لتتفوّق في نهاية الأمر بفارق طول عن وصيفتها الفارسة البولندية آنا جيل على صهوة «دباب». وجاءت في المركز الثالث الفارسة البريطانية آنا والاس على صهوة «العزيز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسجل الجواد البطل زمناً وقدره 2:21:50 دقيقة.

دولية

كما خطف الفارس الهولندي جوس ويسندرو، على صهوة البوني «بليرو» لقب دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني والمخصصة للفرسان الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 10و14 عاماً. وقدم الفارس جوس ويسندرو البالغ من العمر 14 عاماً أداءً لافتاً أشاد به الجميع، حيث كان في الصفوف الخلفية قبل أن ينطلق إلى المقدمة بصورة رائعة إلى خط النهاية تؤكد أنه سيكون نجماً في المستقبل.

وعقب ختام الأشواط، قام سفير الدولة لدى هولندا سعيد علي النويس، ومدير عام نادي أبوظبي للفروسية عدنان سلطان النعيمي بتتويج الفائزين، كما حضر مراسم التتويج عدد من السفراء والدبلوماسيين.