فرسان الإمارات يستعدون لمونديال التقاط الأوتاد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تستضيف العاصمة أبوظبي نهاية شهر أكتوبر المقبل، نهائيات بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد الثالثة في نادي أبوظبي للفروسية، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده.

وستتنافس في مونديال التقاط الأوتاد التي تتم في نسختها الثالثة منذ إشهار الاتحاد الدولي في أكتوبر من عام 2013، 12 دولة وهي الإمارات العربية المتحدة، عُمان، الأردن، جنوب أفريقيا، اليمن، النرويج، باكستان، الهند، السودان، والمملكة العربية السعودية.

وستنضم إلى الدول العشر المتأهلة سلفاً، دولتان ستتحدد من خلال البطولة المؤهلة التي ستجرى في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، والتي ستقام في جمهورية مصر العربية، كما سيعقد في نفس التوقيت ذاته مؤتمر صحافي للإعلان عن شعار وتفاصيل البطولة.

من جهته، دخل منتخب الإمارات في معسكر تدريبي داخلي مكثف في ميادين إسطبلات بوذيب التابعة لنادي تراث الإمارات منذ عدة أيام، وسينتقل بعدها إلى معسكر خارجي في جنوب أفريقيا في السابع من شهر أكتوبر يستمر أسبوعين، لتطوير المنتخب عبر الاحتكاك ولاكتساب الخبرات مع الفرق المحلية.

فخر

من جهته، عبّر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن فخره الكبير باختيار دولتنا الغالية وبالتحديد العاصمة أبوظبي لتحصل على تنظيم بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد الثالثة.

كما أكد الريسي، أن ذلك جاء كنتيجة لدعم وتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة المستمر وغير المحدود، وعلى ثقة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد إلى المكانة الكبيرة التي تحظى بها الدولة في جميع الميادين الرياضية.

وأضاف الريسي، أن فرسان الإمارات يستعدون لخوض المنافسات والوصول إلى المركز الأول ضمن معسكر تدريبي مكثف، حيث وجه الريسي بتذليل كافة العقبات التي تواجه الفرسان وتجهيزهم بكافة الوسائل الممكنة للوصول إلى أقصى طاقاتهم ورفع علم الوطن عالياً، موضحاً أن العمل جارٍ على قدم وساق لإنهاء التجهيزات الخاصة بالبطولة، من تجهيزات خاصة بالخيول واستقبال الوفود وممرات السباق، وكل ما يخص الإعداد لبطولة استثنائية من كافة النواحي.

استضافة

بدوره، أكد أديب عبد الكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن استضافة حدث كبير بحجم بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد بالعاصمة أبوظبي، يعتبر مصدر فخر للدولة. كما تقدم الحمادي بالشكر والتقدير إلى رئيس ومجلس إدارة الاتحاد على الدعم والتوجيهات، لتقديم ملف البطولة إلى الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد في اجتماع الجمعية العمومية التي تم فيها التصويت على الموافقة على الاستضافة.

معرباً عن فخره، بعد أن عبّرت وفود الدول عن سعادتها باستضافة الإمارات للبطولة، كما أوضح أن الاختيار وقع على الإمارات لما لها من باع طويل في استضافة الفعاليات والمناسبات الرياضية المهمة ليس فقظ على صعيد الفروسية، وإنما على كافة الصعد.

كما أكد الحمادي على العمل على برنامج كامل للفرسان، والإعداد البدني والذهني لهم والتجهيزات من خيول ومعدات للتدريب، وكل ما يحتاجونه للوصول إلى منتخبنا الوطني في أفضل حال، وأعلى مستوى قبل بداية البطولة، مع الإشارة إلى أن معدل أعمار المتسابقين 23 أما بقية المنتخبات معدل أعمارهم 30 وما فوق.

تعزيز

من جانبه، أوضح أحمد القايدي مدرب المنتخب، أن التدريبات في المرحلتين الأولى والثانية، ستتركز في تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الفرسان الفنية والبدنية، كما سيتم على ضوئها اختيار أفضل أربعة فرسان كأساسيين بالمنتخب وواحد احتياط، موضحاً أن فرسان المنتخب تلقوا خلال مرحلة التدريب الأولى في بوذيب، تمارين عديدة خاصة بكل ما يتعلق برياضة التقاط الأوتاد كما تم إطلاعهم على قانون الرياضة الدولي الحديث.

مشاركة

يذكر أن، منتخب الإمارات سبق له أن شارك في عدد من البطولات، منها البطولة الدولية ضمن مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للفروسية عام 2015، وبطولة الإمارات الدولية لالتقاط الأوتاد المؤهلة لكأس العالم.

قائمة

تضم قائمة المنتخب الوطني الفرسان: عبدالله الشامسي وسلطان الجنيبي وحمدان الجنيبي ومحمد الحمادي وسيف الحارثي وعيسى البلوشي، كما يخوض منتخب الإمارات البطولة بإشراف مدير المنتخب محمد الحضرمي وإداري المنتخب مفتاح الحراصي والمدرب أحمد القايدي.