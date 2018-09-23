«إماراتي» يواجه «بولت» بكأس زايد في دوندخت

المصدر: متابعة - عصام السيد

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة إلى مضمار دوندخت في هولندا حيث تنطلق اليوم الأحد، الجولة التاسعة من كأس زايد والجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للسيدات «افهار»، بالتزامن مع النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، والاحتفاء بـ«عام زايد» ومرور 100 عام على مولده تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وخصصت الجولة التاسعة لكأس زايد لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 35 ألف يورو، للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 8 خيول أبرزها «إماراتي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويواجه «إماراتي» بقيادة الفارس ار جي فيتز، الجواد القوي «لايتنج بولت» بقيادة تاغ أوشي، الذي يسعى لتسجيل فوز ثانٍ بكأس زايد بعد أن حقق لقب الجولة السادسة التي أقيمت بمضمار اوستند في مملكة بلجيكا يوم 20/‏‏8/‏‏2018.

ومن الخيول المنافسة على اللقب «لايت فيت» بقيادة الفارس جي برام، و«زيجي دي أي» بقيادة جي بوجارتس، و«ميلاد» بقيادة ام بيلتان. ومن الخيول القوية الفرس الفرنسية «المع»، والفرس البلجيكية «كاليتري» بقيادة ام ووترسكوت، «وجماس» بقيادة آنا فان دين تروست.

وتجتذب الجولة السادسة من مونديال أم الإمارات للسيدات «افهار» لمسافة 2000 متر، والبالغ جائزتها 30 ألف يورو، 8 فارسات على صهوات الخيول العربية الأصيلة، من مختلف دول العالم.

وتقود الفارسة ام كوشكروفا الجواد الفرنسي «ايمن» الذي ينطلق من البوابة الخامسة، وتقود الفارسة أي ساجيمو الجواد «ليت دو إت» من البوابة الأولى، فيما تقود الفارسة أي والاس الجواد «العزيز» من البوابة السادسة.

وينطلق الجواد «أوزان» من البوابة الثانية وعلى صهوته الفارسة ام سلامنج، فيما ينطلق الجواد «فيهو دي أي» من البوابة الثالثة وعلى صهوته الفارسة في فليسينيت، فيما تقود الفارسة ال برو اوسلين الجواد «ميرابيلا» من البوابة الثامنة.

وأكد الدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، أن الأرشيف الوطني يفخر بشراكته الأساسية للمهرجان، مشيداً بالدور الذي لعبه في فتح آفاق جديدة للأرشيف في التعريف بتاريخ وتراث الخيول العربية وارتباطها بدولة الإمارات.

ومن جانبه، أكد القبيسي مدير دائرة الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي أن النجاح الذي حققه مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية في نسخته العاشرة جاء من خلال تنظيم سباقات وفعاليات منوعة خلال جولاته في جميع قارات العالم، وحرص العديد من الدول على استضافة جولة من جولاته.

وثمنت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة رياضة المرأة جهود ودعم ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمونديال «أم الإمارات» للسيدات «افهار» الذي أحدث نقلة نوعية لسباقات الفروسية للسيدات.

وأشاد مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج الخارجي في دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة بنجاح سلسلة سباقات كأس زايد ومونديال أم الإمارات التي تقام ضمن النسخة العاشرة من المهرجان إلى جانب شتى المجالات المتخصصة في مجال الفروسية.

ومن جانبه أكد إدوارد حامض مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق عن فخر الشركة أن تكون شريكاً أساسياً للمهرجان في جميع فعالياته محلياً وعالمياً، ومشاركته في رؤيته العالمية.

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يتضمن المهرجان العالمي سباق جوهرة تاج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي يعد أغلى سباق في العالم للخيول العربية الأصيلة، البالغ جائزته 5 ملايين درهم.

ألقاب

أبطال دولية لطيفة للبوني

توج الفارس الإسباني البيرتو بيريز لونا «11 عاماً» على صهوة البوني «رايو» بطلاً للجولة الأولى لبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد ال نهيان لبطولة البوني التي أقيمت بمضمار أندلوسيا بمدينة إشبيلية في إسبانيا بالتزامن مع الملتقى العالمي لخيول السباق العربية.

وتوجت بطلة للجولة الثانية الفارسة السويدية ستينا لانده على صهوة البوني «سجو برنسيس» الذي أقيم بمضمار حديقة «جاردت» العشبي في استكهولم. وتوج الفارس الإنجليزي جاد هوندير «10 سنوات» على صهوة «سمول آند مايتي» بطلاً للجولة الثالثة، والتي أقيمت بمضمار دوفيل الفرنسي، فيما فاز بلقب الجولة الرابعة التي أقيمت بمضمار اوستند الفارس روبن فان دير. وفازت النيوزيلندية كاترن رينيه بلقب الجولة الخامسة التي استضافتها بلادها، فيما توج بلقب الجولة السادسة الإيطالي توماس إينا.