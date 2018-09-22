خيول الإمارات تتألق في نيوبري

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

خطفت خيول الإمارات الأضواء في افتتاح مهرجان سوق دبي الحرة بمضمار نيوبري بإنجلترا يوم أمس، حيث توِّج «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بطلاً للشوط الثالث، فيما ظفر «منقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس، ونال «راكب الهواء» لخليفة بن دسمال لقب الشوط الخامس بجدارة.

وتوج «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بطلاً للشوط الثالث «دبي ديوتي فري هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.41.06 دقيقة .ونال «منقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «دي ديوتي فري كب ستيكس» لمسافة 1400 متر «ليستد» بقيادة الفارس جيم كراولي، مسجلاً زمناً قدره 1.30.39 دقيقة بفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «جود إيفورت» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس أوسين مورفي.

حقق «راكب الهواء» لخليفة بن دسمال الفوز بلقب الشوط الخامس «هاينس هانسون آند كلارك كونديشنز ستيكس» لمسافة الميل بقيادة أندريا أتزيني مسجلاً زمناً قدره 1.45.21 دقيقة.