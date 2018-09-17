«أكويا» يحلِّق بكأس زايد في سردينيا

المصدر: سردينيا - البيان الرياضي

حلّق الجواد «أكويا» لمالكه لاندجود ووترلاند، وبإشراف المدربة الهولندية كرين فان دي بوس، وبقيادة جان بابتست هاميل، بلقب الجولة الثامنة لكأس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لمسافة 2400 متر، وسجل زمناً قدره 2:44:10 دقيقة، وأقيم السباق، ولأول مرة، بمضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، كسباق مخصص من فئة القوائم، وحقق الوصافة «شدوان الخالدية» يليه «رامز العزيز».

أكد الجواد «أكويا» البالغ من العمر أربع سنوات، نجوميته ، محققاً فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم، بعد فوزه بسباق الجولة السادسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين في كوبنهاغن، بقيادة الإيرلندي ايون والش.

وفازت المهرة «مانو تواي» بكأس الوثبة ستاليونز، فيما ظفر الفارس الإيطالي توماس إينا، بالجولة السادسة من «دولية» الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، بالتزامن مع النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، في عام زايد.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

تتويج

وقام عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «ايفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار»، بتتويج الأبطال ،وشهد السباق جمهور غفير، زاد على 4000 متفرج.

دولية البوني

خطف الإيطالي توماس إينا، على صهوة البوني «سانجريا»، لقب الجولة السادسة لدولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني لمسافة 800 متر، ليصبح الفارس السادس المتأهل للنهائيات.

وأشادت لارا صوايا، بنجاح السباق، من خلال الحضور الجماهيري الغفير، الذي حضر للمضمار لمتابعة سباقات الخيول العربية، على لقبى كأس زايد والوثبة ستاليونز.

سيطرة

سيطرت المالكة الألمانية مانويلا دافيريو، وبإشراف المدرب اندو بوتي، على المركزين الأول والثاني في كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة)، ونالت المهرة «مانو تاوي»، المركز الاول مسجلة 2:05:40 دقيقة تليها رفيقتها بالإسطبل المهرة «نينا تاوي».

فوز «دجهلبي» فاز الجواد «دجهلبي»، بقيادة ايزابيلا تيه، بكأس الوثبة ستاليونز، بمضمار وارويك في كوينز لاند بأستراليا، ضمن مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، بزمن 1:32:18 دقيقة، وتم تنصيبه أسرع الخيول العربية الأصيلة في أستراليا، وتعود ملكية الجواد وتدريبه لميشيل آموس.