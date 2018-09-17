الرحماني: رؤية منصور بن زايد تقودنا لأعلى المراتب العالمية

المصدر: دونكاستر - البيان الرياضي

أكد فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة إعلاء الخيل العربي الأصيل عالمياً، تمثل امتداداً مهماً ودوراً بارزاً في النقلة النوعية التي تشهدها سباقات الخيل العربي في مضامير العالم، مشيرا إلى أن سلسلة سباقات الكأس الغالية تترجم نهج ورسالة السلام والمحبة من الإمارات للعالم.

وتقدم الرحماني بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقال إن الدور الريادي الكبير لسموه ورؤيته السديدة تقودنا لأعلى المراتب العالمية وتحقيق المزيد من النجاحات والمنجزات لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مختلف المضامير العالمية سنوياً، بما يترجم نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي في مضامير العالم في ظل تزامن احتفالية السلسلة باليوبيل الفضي مع عام زايد.

وهنأ الرحماني، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالأصداء الكبيرة للسباق ومواصلة حصاد النجاحات ، مشيدا بالتفاعل البريطاني الكبير، ومؤكداً أن النجاح الكبير في دونكاسترهو ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالحفاظ على منجزات تراثنا الأصيل والتعريف به عالمياً،وتأكيد على مكانة الكأس الغالية ، ونعبر عن فخرنا بالأصداء الإيجابية الواسعة التي يحظى بها الحدث الذي ابهر العالم في مهرجان سانت ليجر، وقال: تنظيم سباق جروب 1 للخيول العربية الأصيلة في مضمار دونكاستر يمثل نجاحاً كبيراً.