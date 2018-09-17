تتويج روديس دي لوب بطلاً لسباق دونكاستر

المصدر: دونكاستر - البيان الرياضي

توج المهر روديس دي لوب بإشراف المدرب الفرنسي تشارلس جارديان وبقيادة مواطنه كريستوف سوملك، بطلاً لسباق دونكاستر، لمسافة 2000 متر ،جروب «1»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات فما فوق، محققاً زمناً 2:25:08 دقيقة ، وأقيم السباق ضمن الديربي العربي البريطاني الختامي لسباقات الخيل العربي للفئة الأولى في إطار المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 25، والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء مسيرة الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته عالمياً.

حضر السباق عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأماندا سميث مديرة السباقات في مضمار دونكاستر، وسعيد المهيري من مجلس أبوظبي الرياضي.

نجاح

حققت المحطة الأوروبية السابعة نجاحا كبيرا وسط حضور جماهيري غفير بمدرجات مضمار دونكاستر في مهرجان سانت ليجر،وينتقل السباق في محطته المقبلة إلى مضمار تشرشل داونز في أميركا وبعدها ينتقل إلى المحطات العربية في كل من المغرب والسعودية.

دعم

وتوجه عارف العواني بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تثمينا للدعم المتواصل لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في أوروبا والعالم، مؤكدا أن الحدث يشكل أهمية كبيرة لارتباطه بالاسم الغالي على قلوب الجميع.

مشيرا إلى أهمية سباقات الخيل ودورها في تعزيز مكانة وريادة الإمارات وقال: فخورون بالنجاحات الكبيرة التي حققها السباق الذي جاء ليؤكد مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بإعلاء مسيرة الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية، كما أن الحضور الجماهيري والتفاعل الكبير يعكسان مكانة الحدث.

اهتمام

وأشار إلى أن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يولي اهتماما كبيرا لتوفير مقومات النجاح لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ولكافة الرياضات الأخرى، وقال: الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل المميز في المحطة السابعة، دلالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية والروابط القوية التي تجمع الدولة بالمملكة المتحدة.

وأضاف: تنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مهرجان سانت ليجر والتواجد بمضمار دوناكستر يعد مكسباً كبيراً لسباقات الخيول العربية الأصيلة الإماراتية التي تقام خارجياً، ونجاحاً جديداً لخطط اهتمام الدولة بإبراز تراثنا العريق والترويج لعراقة وأصالة الخيل العربي الذي اهتم به المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم مسيرته في شتى المحافل والمضامير العالمية، خصوصا وأن الحدث يقام في عام زايد.

إشادة

وأشاد العواني برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تنظيم سباقات الخيل عالمياً، لتشجيع ملاك ومربي الخيول ودعم مسيرتهم وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق متطلباتهم ، الى جانب حرص سموه الدائم على دعم مثل هذه الرياضات التراثية، والاهتمام بشكل كبير بالخيول العربية الأصيلة والمحافظة عليها وتعريف أوروبا والعالم بتراثنا الأصيل.

حدث رائع

أعربت أماندا سميث مديرة السباقات في دونكاستر عن سرورها باستضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المملكة المتحدة للعام الثالث على التوالي، مؤكدة أن النجاحات تعكس أهمية الحدث وتقدمت بالشكر لدولة الإمارات لدعمها الكبير للسباق في دونكاستر