ختام حافل لموسم فروسية الشارقة الصيفي

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

اختتم نادي الشارقة للفروسية والسباق، موسم بطولاته الصيفية، والتي وصل مجموعها إلى 10 بطولات مختلفة المستويات والفئات العمرية، ووصل عدد المشاركين في البطولات العشرة إلى 1530 فارساً وفارسة، وكانت مسك الختام البطولة العاشرة، والتي أقيمت الجمعة الماضية، وشهدت مشاركة 185 فارساً وفارسة، من العديد من أندية ومرابط وإسطبلات الفروسية في الدولة، وأقيمت برعاية مستشفى الشارقة للخيول. وشهد البطولة سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، عضو مجلس الشارقة الرياضي.

كما استقبلت مدرسة التدريب أكثر من 8200 طالب للتدريب على الفروسية، منذ تأسيسها، ويبلغ عدد الفرسان المتدربين حالياً، ما يقرب على 700 فارس وفارسة.