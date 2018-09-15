14 خيلاً تتنافس على كأس زايد اليوم

المصدر: سردينيا - البيان الرياضي

يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية اليوم، أول سباق قوائم على لقب سباق كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب كأس الوثبة ستاليونز و«دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني»، بالتزامن مع النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

والاحتفاء بعام زايد ومرور 100 عام على مولده تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة. ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وخصصت الجولة الثامنة لكأس زايد لمسافة 2400 متر البالغ جائزته 35 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وهو أول سباق (قوائم) يقام في مضمار كيليفاني، وتشارك فيه 14 خيلاً.

أبرز الخيول

وأبرز الخيول المرشحة للفوز هو الجواد «بركان الخالدية» بقيادة الفارس ان نور، و«اكويا» بقيادة جان بابتست هاميل، و«دجبيل دو لا روج» بقيادة سي فياسوشي، و«ايمان دو لوي» بقيادة ماريو سانا. وينافس على اللقب أيضاً «ايفا دو دو لاجارد» بقيادة الفارس توكو، و«كوادرو دي شيا» بقيادة سيتي، و«رامز العزيز» بقيادة فيلي، و«سيدل ايسو» بقيادة فيوري، و«سيروم» بقيادة فريسو.

ويبحث عن اللقب أيضاً «شدوان الخالدية» بقيادة الفارس بي كونفرتينو، و«سبيلينا» بقيادة سالس، و«تسيراند» بقيادة بيانشينا، «اوراجانو دي شيا» بقيادة فادا، و«اوساروس» بقيادة روسيني.

الوثبة ستاليونز

وخصص كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 9.460 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط (مبتدئة)، وتشارك فيه 14 خيلاً أبرزها «إجابة» بقيادة الفارس انطونيو فادا.

وينافس كل من «مانو تاوي» بقيادة الفارس أي فيلي، و«نينا تاوي» بقيادة ماريو سانا، و«زافيرو دو لوتوا» بقيادة ديدي توكو، و«زافيرو دي شيا» بقيادة او جوداني، و«زاجارا دي شيا» بقيادة ام مانسا، و«زاهرا» بقيادة ستيفانو شيرشي. ومن أبرز الخيول هناك «زامبرا» بقيادة الفارس فرانسسكو ديتوري، و«زارينا باي زوشيلي» بقيادة اندريا فريسو، و«زوانا دي جاليورا» بقيادة جي سانا.

و«زوريد باي سوقراط» بقيادة أي سيتيو، «زوغي باي اجلسياس» بقيادة أي فيوري، وهناك «زوراشي» بقيادة الفارس باسكويل سالس، و«زورفور» بقيادة أي سيتي. وتجتذب الجولة السادسة لدولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني عدداً من الفرسان، تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.

رعاية مميزة

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي.

وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية (إفهار)، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

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يتضمن المهرجان جوهرة تاج زايد الأغلى في العالم والبالغ جائزته 5 ملايين درهم، ومونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين، والملتقى العالمي، وسباقات القدرة.