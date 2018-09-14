إجلاء وفد الإمارات المشارك في بطولة العالم للفروسية إلى اتلانتا

المصدر: البيان الالكتروني

قامت إدارة مؤسسة ميدان بنقل وفد الإمارات المشارك في بطولة العالم لألعاب الفروسية من مدينة تريون في ولاية نورث كارولاينا إلى مدينة اتلانتا في ولاية جورجيا حرصاً على تأمين سلامة الوفد بسبب اقتراب إعصار "فلورنس" من سواحل نورث كارولاينا تفاعلاً مع تحذيرات سفارة الدولة في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن إدارة مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية، عملا على تحريك جميع المشاركين والحضور البالغ عددهم 150 فرداً، والذين تم التكفل بهم، من المناطق المتوقع تأثرها بالإعصار في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية ونقلهم إلى مدينة اتلانتا حفاظاً على سلامة الوفد من أي خطورة أو أذى قد يصيب وفد الدولة المشارك.

وأضاف العضب إنه على الرغم من صعوبة عملية النقل إلا أن سلامة الحضور والمشاركين في الحدث تعتبر أولوية قصوى في مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية، مطمئناً الجميع أن الوفد الإماراتي بخير وتم تجهيز الطائرة التي ستقلع بعد غد السبت عن طريق المطار الذي سيحدد لاحقاً بعد إغلاق العديد من المطارات في المنطقة بسبب الإعصار المتوقع وصوله اليوم.