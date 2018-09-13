حمدان بن محمد: لجنة مونديال القدرة في أميركا أخفقت في التنظيم

المصدر: نورث كارولاينا ــ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها وإصرار أبنائها على النجاح أصبحت وطناً للإنجازات في مختلف المجالات وعلى مختلف الصعد، مشيراً إلى أن المستوى المتميز الذي وصل إليه فرسان الإمارات يعكس المدى المتقدم الذي بلغوه في رياضة الفروسية التي ترتبط في جزء منها بتراث منطقة الخليج والمنطقة العربية على وجه العموم، والتي كان للخيل دور كبير في صنع فصول مهمة من تاريخها.

جاء ذلك خلال انطلاقة بطولة العالم للقدرة ضمن النسخة الثامنة لمونديال ألعاب الفروسية التي تجرى بمركز تريون للفروسية في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية إذ تتنافس دولة الإمارات في الحدث الرياضي العالمي المتخصص في قطاع الفروسية.

وقال سموه إن مواصلة دولة الإمارات تأكيد هيمنتها في مختلف سباقات القدرة ينبع في جزء منه إلى ما تملكه الدولة وفرسانها الكبار من رصيد حافل بمجال تنظيم واستضافة سباقات القدرة والمنافسة على ألقابها.

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