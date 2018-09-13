حمدان بن محمد يكشف سبب انسحابه من "مونديال القدرة"

المصدر: إعداد: عبد الهاني عليوات

انسحب الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، من سباق "مونديال القدرة" المقام ضمن فعاليات النسخة الثامنة من بطولة العالم لألعاب الفروسية، التي يحتضنها مركز تريون للفروسية بولاية نورث كارولينا الأميركية، لرفضه اقتراح اللجنة التنظيمية بإمكانية استبدال حصانه بحصان آخر، بعد استراحة المرحلة الأولى من السباق.

وقال سمو في ميكروفون قناة (DubaiRacing) إن اللجنة المنظمة خصته بمفرده بإمكانية تغيير حصانه، لكنه رفض كون الفرسان الاماراتيين ليس من عاداتهم خوض كل مرحلة من السباق بحصان جديد.

وأضاف سموه أن اللجنة المنظمة لم ترتق لمستوى تنظيم سباق من هذا الحجم، حيث بعد انطلاق السباق وتصدر المنتخب الاماراتي، طلبت من جديد انطلاق السباق مع المجموعة المتأخرة.

وختم سموه انه على الرغم من قراره الانسحاب، إلا انه كله ثقة في عناصر المنتخب الاماراتي في تحقيق نتائج تليق بسمعة رياضة الخيل في الإمارات.

وفي رسالة للجماهير الإماراتية قال سموه انه وعلى الرغم من انسحابه إلا أنه مازال في السباق وذلك لتوجيه ومآزرة المنتخب الاماراتي.