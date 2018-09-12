فـزاع ٢٠١٤.. قاهر الأقوياء والظروف الصعبة في نورماندي

أسعد الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الملايين في الإمارات والوطن العربي بإنجازه المشرف الذي حققه في 28 أغسطس 2014 بانتزاعه لقب مونديال نورماندي للقدرة في فرنسا، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعدد من المسؤولين وعشاق سباقات القدرة العالمية.

ظروف صعبة

جاء السباق وسط ظروف جوية صعبة، وتخللته أمطار غزيرة ومسارات مختلفة، اشتملت على رمال وتربة طينية لزجة ومياه، إلا أن سموه استخدم كل خبرته وحنكته في حسم السباق لمصلحته، ليتوج بالميدالية الذهبية لمونديال القدرة.وثمَّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإنجاز الباهر الذي حققه النجم الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بانتزاعه بجدارة لقب مونديال نورماندي، مؤكداً سموه أن الفارس البطل لا يحتاج إلى توجيه ونصيحة، وتُرك له الأمر ليختار الخطة التي تناسبه.

وقال سموه إن السباق جاء مختلفاً وأقيم في ظروف مُناخية صعبة.

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جاء فوز الفارس «فزاع» بجدارة، متفوقاً على 173 فارساً وفارسة يمثلون 47 دولة.

وقاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفرس «يمامة» لتحقيق الفوز بلقب البطولة لمسافة 160 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 8:08:28 ساعات، فيما جاءت الفارسة الهولندية ماريكي فيسر في المركز الثاني، ممتطيةً صهوة الجواد «ليرادي جاليما»، ومسجلةً زمناً قدره 8:19:07 ساعات.

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يعتبر فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي بذهبية الفردي، الثاني على التوالي الذي يتحقق لفرسان الإمارات، حيث توّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بلقب ذهبية الفردي في مونديال لندن 2012.