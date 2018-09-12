راشد بن دلموك.. سجل عالمي حافل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حقق الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، العديد من الإنجازات في بطولات القدرة، ويعتبر من أبرز الفرسان المنافسين على لقب مونديال أميركا؛ نظراً لما يملكه من رصيد ناصع من الإنجازات العالمية المشرفة التي حققها على المستويين المحلي والعالمي.

ويمتلك الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، سجلاً حافلاً ومن أبرز إنجازاته الباهرة فوزه بلقب كأس محمد بن راشد للقدرة في 11 يناير 2014 في السباق الذي أقيم لمسافة 160 كيلومتراً، ممتطياً صهوة الجواد «عقاب» لإسطبل أم. آر. أم مسجلاً زمناً قدره 6.22.44 ساعات.

ويعتبر الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم «صائد البطولات»، إذ توج بلقب بطولة أوروبا للقدرة في التشيك 2013.

ومن أشهر إنجازاته فوزه بذهبيتي الفرق في مونديالي كنتاكي 2010 ولندن 2012.

كما احتل مركز الوصيف في بطولة كأس العالم لندن بعد أداء رائع باهر.

«بروفه» المونديال

واحتل الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم المركز الثاني في سباق القدرة التحضيري لبطولة العالم لألعاب الفروسية الحدث الذي يعتبر «بروفه» لمونديال القدرة الحالي، حيث امتطى صهوة «تيمور إيراكا» في السباق.

ومن أبرز إنجازاته فوزه بلقب النسخة الخامسة لسباق «جميلتي» للقدرة الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 4.26.09 ساعات.

سباق اليمامة

وظفر بلقب سباق اليمامة للقدرة في 16 مارس 2016 ضمن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة. وتوج باللقب على صهوة الفرس «عجايب» من إسطبلات أم. آر. أم بزمن قدره 4.17.14 ساعات.

وشهد الموسم الماضي العديد من الإنجازات التي حققها الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم منها فوزه بلقب بطولة سباق كأس الريف للقدرة لمسافة 120 كلم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، ممتطياً صهوة الجواد «تيجام الملس» لإسطبلات «إم 7»، كما حل وصيفاً في النسخة الأخيرة من سباق ويندسور الملكي للقدرة في بريطانيا على صهوة الجواد «آلندر» لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 5.04.49 ساعات.

إضافة إلى إنجازات أخرى سابقة منها على سبيل المثال لا الحصر فوزه بلقب سباق مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للقدرة، لمسافة 160 كيلومتراً، ممتطياً صهوة الجواد «تينكا لاما جوري» لإسطبلات أم. آر. أم. مسجلاً زمناً قدره 7.55.55 ساعات.

وأثبت الفارس البطل جدارته في نيل العديد من الألقاب خلال المشاركات الخارجية العام الماضي، حيث شهد ميدان أوستن بارك فوزه في سباق 120 كيلومتراً يوم 25 يونيو 2016.

وحلق أيضاً بألقاب العديد من البطولات التي أقيمت في أوروبا خلال عام 2011، وأبرز نتائجه احتلال مركز الوصيف في سباق الجولة الأولى لبطولة أوروبا للقدرة، والذي أقيم يوم 11 يونيو 2011 في فيرونا بإيطاليا لمسافة 120 كيلومتراً.