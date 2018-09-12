المصدر: دبي - البيان الرياضي

يمتلك الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم سجلاً حافلاً بالإنجازات والمشاركات العالمية، إذ شارك 4 مرات في بطولات العالم للقدرة في مونديال كنتاكي 2010 ولندن 2012 ونورماندي 2014 وسلوفاكيا 2016، وتعتبر مشاركته في نسخة 2018 بأميركا هذا العام الخامسة، ويأمل من خلالها تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى رصيد رياضة الإمارات.

وإلى جانب بطولات العالم، تُوج الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم باستحقاقات دولية كثيرة أبرزها بطولة أوروبا للقدرة في التشيك 2013، ونيل مركز الوصيف في سباق الجولة الأولى لبطولة أوروبا للقدرة2011 في فيرونا بإيطاليا لمسافة 120 كيلومتراً، فضلاً عن الإنجازات العالمية بفوزه بذهبيتي الفرق في مونديالي كنتاكي 2010 ولندن 2012 ومركز الوصيف في بطولة كأس العالم لندن.