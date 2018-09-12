سعيد الطاير:واثقون من كفاءة فرساننا ونتفاءل خيراً

أعرب سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان نائب رئيس نادي دبي للفروسية، عن فخره واعتزازه بالنتائج التي حققها فرسان الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بطولات كأس العالم للقدرة، وأبرزها الإنجاز الذي حققه سموه في مونديال لندن 2012، حيث توج بطلاً بذهبيتي الفردي والفرق، وكذلك الإنجاز الذي حققه سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتتويجه بطلاً لمونديال نورماندي 2014.

وأضاف قائلاً إن فارس العرب ساهم في كل الإنجازات المشرفة التي حققها فرساننا، وأبرزها ما تحقق في المونديال من قبل، خاصة فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم بلقب البطولة في إسبانيا 2002، وكذلك الفوز بذهبية الفرق في ماليزيا 2008 وتكرار الإنجاز في مونديال كنتاكي 2010 ولندن 2012. هذا إلى جانب الإنجازات الرائعة الأخرى، ومن أهمها الفوز بلقب الفردي والفرق في آسياد 2006.

وأعرب نائب رئيس نادي دبي للفروسية عن ثقته وتفاؤله بفرسان الإمارات بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لمواصلة سجل الإنجازات في مونديال أميركا، نظراً للاستعدادات المبكرة والنتائج المشرفة التي حققها فرساننا في السباقات التجريبية هذا الصيف في بريطانيا وإيطاليا.