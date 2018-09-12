المشاركة الأولى في كنساس 96 و بطلة الفرق 3 مرات

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بدأت مشاركة الإمارات في بطولة العالم للقدرة في كنساس بالولايات المتحدة الأميركية عام 1996 ضمن 16 دولة بالمونديال، واستطاع الفارس إسماعيل محمد إكمال السباق واحتلال المركز السادس عشر بين فرسان العالم.

إيطاليا 86

انبلج فجر جديد في تاريخ سباقات القدرة بالعاصمة الإيطالية روما عام 1986، عندما توافد ممثلو 10 دول للمشاركة في أول بطولة عالمية لسباقات القدرة، تنافس خلالها 94 فارساً وفارسة لمسافة 160 كلم بنجاح، وأكمل السباق حتى نهايته 14 فارساً فقط. ونال الأميركيان براتوني ديل فيغارو وكاساندرا شولر ذهبية وفضية الفردي، في حين فاز الفريق البريطاني بالمركز الأول، يليه الفريق الأميركي ثم الفرنسي بالمركز الثالث.

أميركا 1988

عكست النتائج النهائية لبطولة العالم الثانية في فيرجينيا بالولايات المتحدة 1988، المكانة الراقية التي وصلتها هذه الرياضة، حيث تمكن 42 فارساً من مجموع 64 مشاركاً إكمال مسافة 160 كلم.

ونالت أميركا الميدالية الذهبية عن طريق بيكي هيرت، وكذلك الفضية والبرونزية في الفردي. كما فاز الفريق الأميركي بالمركز الأول في منافسات الفرق، وحل الفريق الكندي ثانياً، وجاء الفرنسي ثالثاً.

السويد 1990

أقيمت بطولة العالم لسباقات القدرة عام 1990 في نطاق البطولة الأولى لألعاب العالم للفروسية في استكهولم بالسويد، وشهدت البطولة مشاركة 81 فارساً وفارسة، يمثلون 19 دولة، وتمكن الفارس الأميركي بيكي هيرت من نيل الميدالية الذهبية للمنافسات الفردية، فيما حل فارس بريطاني ثانياً ونال الفضية، كما فاز الفريق البريطاني بالمركز الأول لمنافسات الفرق، وحل البلجيكي ثانياً، والإسباني ثالثاً.

هولندا 1994

شهد عام 1994 تنظيم بطولة العالم لسباقات القدرة ضمن البطولة الثانية للألعاب العالمية للفروسية في هولندا، وحصلت فرنسا على لقب بطولة الفرق، تلتها إسبانيا ثم أستراليا، وفازت الفارسة الأميركية فاليري كنافي بالميدالية الذهبية، فيما نالت فرنسا الميداليتين الفضية والبرونزية.

أميركا 1996

نظمت البطولة السادسة في كنساس بالولايات المتحدة عام 1996، وحصل فرسان أميركا على الميدالية الذهبية للفرق، فيما نالت دانيل كنافي ذهبية الفردي.

الإمارات 1998

استضافت الإمارات البطولة السابعة عام 1998 في سيح السلم، وسط مشاركة قياسية. وتوجت الفارسة الأميركية فاليري كنافي بطلة، وحصلت على الميدالية الذهبية، فيما فازت نيوزيلندا بذهبية الفرق.

فرنسا 2000

نظمت فرنسا البطولة الثامنة عام 2000، واحتكر فرسانها المراكز الثلاثة الأولى لمسابقة الفردي، حيث حصدت مايا كيلا الميدالية الذهبية على صهوة الجواد «فاروسا».

إسبانيا 2002

أقيمت البطولة التاسعة في إسبانيا 2002، وكان يوماً تاريخياً مشهوداً. إذ دخلت الإمارات خلاله تاريخ بطولة العالم للقدرة من أوسع الأبواب، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفارس الصاعد سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، حيث نال اللقب المونديالي بعد احتلاله المركز الأول لبطولة العالم لمسافة 160 كلم، التي أقيمت بمنطقة خيريز.

وامتطى الفارس الصاعد صهوة بومان مسجلاً زمناً قدره 9.19.29 ساعات، متفوقاً على الفارس الإيطالي أنطونيو روسي، والذي حقق زمناً قدره 9.35.23 ساعات، فيما جاءت الفارسة الفرنسية صني ديميدي في المركز الثالث بزمن 9.38.47 ساعات، ونال الفارس الإماراتي سعيد عبد الله شرف احتلال المركز الخامس بزمن قدره 9.46.15 ساعات.. ونالت فرنسا لقب الفرق.

دبي 2005

تشرفت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية، باستضافة بطولة العالم للقدرة 2005 في مدينة دبي الدولية للقدرة، وذلك تأكيداً للثقة الكبيرة التي تحظى بها رياضة الفروسية في الدولة، وبإمكاناتها في إخراج هذه التظاهرة العالمية بالنجاح التام، وتنافس أبرز فرسان العالم في البطولة لمسافة 160 كيلو متراً.

وشهدت البطولة أحداثاً دراماتيكية، حيث عاند الحظ فريق الإمارات في الفوز بالبطولة، حيث ذهب اللقب إلى الفارسة الفرنسية باربارا ليساريو، ممتطية صهوة الجواد «جورجيت»، مسجلة زمناً قدره 7.04.14 ساعات.

واحتل فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مركز الوصيف، بعد أن قدم سموه عرضاً قوياً ومشرفاً، واضعاً فريق الإمارات في مركز الصدارة طيلة المراحل الخمس الأولى من السباق. وامتطى سموه صهوة الجواد «نشمى»، مسجلاً زمناً قدره 7.08.45 ساعات. وجاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في المركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 7.13.09 ساعات، ممتطياً صهوة الجواد «مينداري آنذاك».

ماليزيا 2008

نظمت ماليزيا البطولة وأقيم السباق ليلاً وتوجت الفارسة الإسبانية ماريا الفاريز بطلة للفردي ونالت الذهبية فيما نال فريق الإمارات ذهبية الفرق.

لندن 2012

استضافت لندن مونديال 2012 للقدرة بمشاركة 152 فارساً وفارسة، يمثلون 38 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتوج فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بلقب ذهبية الفردي، كما قاد سموه فرسان الإمارات للفوز بالميدالية الذهبية للفرق، فيما نالت فرنسا الفضية، وسلطنة عمان الميدالية البرونزية.

نورماندي 2014

أسعد الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي الملايين في الإمارات والوطن العربي بإنجازه المشرف الذي حققه في 28 أغسطس 2014 بالفوز بلقب بطولة العالم في نورماندي للقدرة في فرنسا، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعدد من المسؤولين وعشاق سباقات القدرة العالمية.

وجاء فوز الفارس فزاع بجدارة متفوقاً على 173 فارسا وفارسة يمثلون 47 دولة. وقاد سموه الفرس «يمامة» لتحقيق اللقب لمسافة 160 كلم، مسجلاً زمناً قدره 8.08.28 ساعات.

العضب: نبعث رسالة سلام ومحبة إلى العالم

أكد محمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية أن فرق العمل واللجان قد قامت منذ فترة طويلة بالاستعداد لهذا الحدث العالمي الكبير وإنجاح مشاركة فرساننا في البطولة، وذلك بإشراف مباشر من سعيد الطاير نائب رئيس نادي دبي للفروسية الذي أعطى توجيهاته لإخراج المشاركة بمستوى ناجح.

وأضاف قائلاً لـ«البيان الرياضي» إن البطولة العالمية ومن خلالها يرسل فريق الإمارات رسالة سلام ومحبة إلى العالم، وخلق علاقات طيبة وتبادل المعرفة مع الفرق المختلفة لتوطيد الصلات مع شعوب العالم.

وقال العضب يحدونا الأمل الكبير لتحقيق اللقب والمحافظة عليه بعد أن نلنا شرف الفوز في بطولتين للمونديال، حيث توّج فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بلقب مونديال لندن 2012، وظفر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب مونديال نورماندي 2014.

وأضاف قائلاً: إن فريق الإمارات بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم سيسير على خطى فارس العرب لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات فرساننا في البطولات العالمية. وتمنى العضب أن يتحقق نجاح جديد نهديه باسم الفريق إلى شعب الإمارات.

العام الدولة المضيفة الفارس البطل الدولة

1986 إيطاليا كاساندرا سكولدر الولايات المتحدة

1988 الولايات المتحدة بيكي هيرت الولايات المتحدة

1990 السويد بيكي هيرت الولايات المتحدة

1992 إسبانيا بيكي هيرت الولايات المتحدة

1994 هولندا فيلاري كنافي الولايات المتحدة

1996 الولايات المتحدة دانيال كنافي الولايات المتحدة

1998 الإمارات فيلاري كنافي الولايات المتحدة

2000 فرنسا مياكيلا فرنسا

2002 إسبانيا سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم الإمارات

2005 الإمارات بربارا ليساريو فرنسا

2006 ألمانيا ميجيل أوباخ إسبانيا

2008 ماليزيا ماريا الفاريز مارسيدس إسبانيا

2010 الولايات المتحدة ماريا الفاريز مارسيدس إسبانيا

2012 إنجلترا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات

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العام الدولة المضيفة الفريق الفائز

1986 إيطاليا الفريق البريطاني

1988 أميركا الفريق الأميركي

1990 السويد الفريق البريطاني

1992 إسبانيا الفريق الفرنسي

1994 هولندا الفريق الفرنسي

1996 أميركا الفريق الأميركي

1998 الإمارات الفريق النيوزيلندي

2000 فرنسا الفريق الأسترالي

2002 إسبانيا الفريق الفرنسي

2005 الإمارات الفريق الإيطالي

2006 ألمانيا الفريق الإسباني

2008 ماليزيا الإمارات

2010 أميركا الإمارات

2012 إنجلترا الإمارات

سجل فرق الذهب

2010

احتفظ فرسان الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بلقب بطولة العالم للقدرة للفرق التي أقيمت في كنتاكي 26 سبتمبر 2010. ويأتي هذا الإنجاز كإضافة أخرى على ريادة فرساننا وتفوقهم في مختلف البطولات العالمية.

ويعكس هذا الفوز المكانة العالمية التي تبوأتها رياضة القدرة في الإمارات، بفضل اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعلاء شأنها وبلوغها أعلى مراتب المجد والسؤدد، وأن تظل راية الإمارات عالية خفاقة في المحافل العالمية. وسجل فريق الإمارات زمناً قدره 23.53.36 ساعة، بفارق ساعة عن الفريق الفرنسي الوصيف، فيما نال الفريق الألماني المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 25.34.16 ساعة.

وقد شهدت بطولة الفرق مشاركة 100 فارس وفارسة، تنافسوا في مسافة 160 كيلومتراً.