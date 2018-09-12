حمد بن دلموك يتطلع إلى معانقة المجد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتطلع الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم إلى دخول تاريخ المونديال ومعانقة المجد في المشاركة الثانية بالبطولة العالمية.

وبزغ نجم الفارس الشيخ حمد بن دلموك في سماء سباقات القدرة المحلية، وذلك بعد الإنجازات الباهرة التي حققها مؤخراً في هذا المجال.

نجم صاعد

ومن أبرز الإنجازات التي حققها النجم الصاعد، فوزه بلقب بطولة كأس الخليج الأولى للقدرة التي استضافتها البحرين في 12 مارس الماضي، حيث توج الفارس البطل الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بلقب البطولة الأولى لمسافة 160 كيلومتراً والمصنف 3 نجمات ممتطياً صهوة «سوليتويلي دي سومنت» لإسطبلات إم. آر. إم ومسجلاً زمناً قدره 7.14.35 ساعات.

وكان الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم قد احتل المركز الثالث في سباق القدرة التحضيري لبطولة العالم لألعاب الفروسية، ممتطياً صهوة «ستيم دي ليكام». وقاد الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، فرسان الإمارات للفوز بلقب بطولة الفرق في النسخة الثانية لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة الذي أقيم في أوستن بارك بإنجلترا في أغسطس الماضي.

كأس جميرا

وحقق الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم العديد من الألقاب في الموسم المحلي الماضي، منها تتويجه بكأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كلم، في السباق الذي أقيم في مدينة دبي الدولية بسيح السلم.

وشهد عام 2016 تتويج الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم ببطولة الجولة الأولى من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي أقيم في مدينة بيزا بإقليم توسكانا في إيطاليا، ممتطياً صهوة الجواد «سوليثويلي دي سومنت» لإسطبلات إم. آر. إم ومسجلاً زمناً قدره 7.14.35 ساعات.