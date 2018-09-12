المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتكر فرسان الإمارات جميع الألقاب في النسخة الأخيرة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي أقيم في أوستن بارك بإنجلترا أغسطس الماضي، حيث توج فرسان الإمارات أبطالاً في 5 سباقات.

واستهل فرساننا الكرنفال بإحراز المراكز الأولى في أهم سباقين وهما تحدي 120 كلم المخصص للشباب والناشئين وسباق 80 كلم، إضافة إلى انتزاع لقب بطولة الفرق لمسافة 120 كلم، إلى جانب تتويجهم أبطالاً في فئة الفردي، فضلاً عن الظفر بلقب سباق 160 كلم، ما يؤكد جاهزية فرسان الإمارات للاختبار الأقوى لكأس العالم للقدرة ضمن مونديال ألعاب الفروسية في أميركا.